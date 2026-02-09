Erfaren maskinförare sökes
2026-02-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Karlssons Schakt & Anläggning AB söker duktiga och drivna maskinförare till mark- och anläggningsarbeten.
Karlssons Schakt & Anläggning AB söker duktiga och drivna maskinförare till mark- och anläggningsarbeten.
Vi jobbar med dränering, schakt, grundläggning, rörläggning och finplanering.
Du ska:
Kunna hantera grävmaskin självständigt och effektivt
Kunna läsa ritningar och arbeta säkert
Ta ansvar för maskin och arbete
Inte ha problem med att jobba även utanför maskinen vid behov
Vi söker inte "bara någon" - utan rätt person.

Kvalifikationer
Maskinförarbevis
Erfarenhet inom mark/anläggning
Driven, självgående och yrkesstolt
Anställning
Inleds enligt överenskommelse, med möjlighet till långsiktigt samarbete.
Skicka CV eller några rader om dig själv till info@ksaab.se
.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@ksaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlssons Schakt & Anläggning AB
(org.nr 559071-4878)
Axbergs-Grindtorp 412 (visa karta
)
