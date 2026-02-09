Erfaren maskinförare sökes

Karlssons Schakt & Anläggning AB / Maskinförarjobb / Örebro
2026-02-09


Karlssons Schakt & Anläggning AB söker duktiga och drivna maskinförare till mark- och anläggningsarbeten.
Vi jobbar med dränering, schakt, grundläggning, rörläggning och finplanering.
Du ska:
Kunna hantera grävmaskin självständigt och effektivt
Kunna läsa ritningar och arbeta säkert
Ta ansvar för maskin och arbete
Inte ha problem med att jobba även utanför maskinen vid behov

Vi söker inte "bara någon" - utan rätt person.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Kvalifikationer
Maskinförarbevis

Erfarenhet inom mark/anläggning

Driven, självgående och yrkesstolt

Anställning
Inleds enligt överenskommelse, med möjlighet till långsiktigt samarbete.
Skicka CV eller några rader om dig själv till info@ksaab.se.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@ksaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlssons Schakt & Anläggning AB (org.nr 559071-4878)
Axbergs-Grindtorp 412 (visa karta)
705 91  ÖREBRO

Jobbnummer
9732865

