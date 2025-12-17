Erfaren Kvalitetssamordnare
Gunnebo Industrier AB / Processoperatörsjobb / Växjö Visa alla processoperatörsjobb i Växjö
2025-12-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gunnebo Industrier AB i Växjö
, Jönköping
, Västervik
, Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren kvalitetssamordnare till Kito Crosbys komponentfabrik i Växjö! Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Som Kvalitetssamordnare har du ena benet ute på verkstadsgolvet i vår fina fabrik och det andra i vårt dokumentations- och kvalitetssystem.
Du brinner för att förbättra kvalitetsarbetet både inom den egna avdelningen och i fabrikens alla coola processer; kapning, smide, fluxning, ögletillverkning, värmebehandling, bearbetning, provning/syning, blästring, målning, packning, & fluxning. Du ingår i avdelningen Kvalitet och Miljö, som har 5 medarbetare, och du rapporterar till Chef Kvalitet & Miljö. Arbetstiden är dagtid.
I ditt arbete kommer du ha mycket kontaktytor, både ute på fabriksgolvet men även inom företagets supportprocesser. Du har stor möjlighet att själv påverka och planera ditt arbete, och en dag kommer sällan vara lik den andra.
Om dig:
Vi söker en person som har arbetat inom tillverkningsindustri, helst med kvalitetsinriktning, under minst 3 år, och som har gedigen erfarenhet av praktisk problemlösning och som inte drar sig för att sätta rutiner och instruktioner på pränt. Struktur och metodik är dina ledstjärnor och du är van att organisera, strukturera upp och prioritera vad som behöver göras när det uppstått en kvalitetsavvikelse.
Vi vill att du behärskar svenska och engelska, i tal och skrift och att du är van vid att arbeta med dator, Windows och Officeprogram.
Vi söker en person med ett coachande förhållningssätt som har förmåga att bemöta människor vänligt och respektfullt och som gärna fångar varje möjlighet att sprida vidare kunskap till andra. Du har förmodligen erfarenhet av att leda andra, tex i en teamledarroll eller motsvarande.
En fördel är om du redan har truckkort, om du är van att arbeta med digital bearbetning av bilder och filmer, har erfarenhet av geometrimätning med handmätdon, eller redan har erfarenhet av liknande processer som dem vi arbetar med.
Vi tar emot ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Karin Peterson, tel. 076-147 17 05. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnebo Industrier AB
(org.nr 556324-9183) Arbetsplats
Gunnebo Industries, Växjö, Kvalitet & Miljö Jobbnummer
9650777