Erfaren kökschef till Visbys mest populära krogar

M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Gotland
2026-02-03


Visa alla kockjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Gotland, Borgholm, Kalmar, Norrköping, Södertälje eller i hela Sverige

Vill du leda köket på en av Gotlands främsta krogar och ha stor påverkan på menyer, team och drift? Vi söker nu en driven och erfaren kökschef till Restaurang Bolaget, beläget mitt på torget i Visby.
Bolaget är vår franska bistro med gotländsk touch. En varm och charmig restaurang där klassiker som ryggbiff, råbiff, ostron och rustika franska rätter står i centrum.
Om rollen
Som kökschef ansvarar du för kökets dagliga drift, kvalitet och ekonomi. Du leder, motiverar och utvecklar ditt team, säkerställer rutiner och menyer, och ser till att gästerna alltid får en förstklassig matupplevelse. Rollen är central för både kökets resultat och gästupplevelsen!

Dina ansvarsområden

Schemaläggning och personalansvar för 2-7 medarbetare

Rekrytering av kökspersonal

Beställningar och råvaruhantering

Säkerställa och utveckla matens kvalitet och leverans

Leda och motivera teamet i vardagen

Ekonomiansvar och uppföljning av KPI:er

Menyarbete och utveckling av nya rätter i samarbete med ägare

Vi söker dig som

Har minst 5 års erfarenhet som kökschef eller annan ledande position i köket

Är trygg och kreativ i menyarbete

Är en stark lagspelare och inkluderande ledare

Talar och skriver flytande svenska

Meriterande

Erfarenhet av fransk matlagning
Erfarenhet och känsla för råvaror, med extra fokus på kött

Publiceringsdatum
2026-02-03

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är hungrig, drivande och vill utvecklas. Du är strukturerad, prestigelös och kan skapa ett stabilt flöde i både lugna och intensiva perioder.

Vi erbjuder

Placering mitt på Gotland på en av öns mest välkända krogar

Vara med att påverka menyer och kökets utveckling

Prestigelös, driven och kvalitetsfokuserad kultur

Kollektivavtal

Personalrabatt 20 %

Praktisk information

Start: mars

Anställning: heltid tillsvidare (med 6 månaders provanställning)

Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46
nellie@progressioswe.se

Extern Rekryterare
Progressio
www.progressioswe.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7159784-1820612".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M Dryck & Konsult AB (org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Visby Town Wall (visa karta)
621 55  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Progressio

Kontakt
Magnus Olsson
magnus@progressioswe.se

Jobbnummer
9719421

Prenumerera på jobb från M Dryck & Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos M Dryck & Konsult AB: