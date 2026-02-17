Erfaren HR konsult omställning.
Nu söker vi en rutinerad HR konsult med erfarenheter av omställningsarbete.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2026-12-30
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i Huddinge.
Viss del distansarbete möjligt.
Arbete med omställningsfrågor inom kommunen p g a minskade barnantal inom för- och grundskolan tom årsskiftet 2026.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Att jobba med HR-omställning inom en kommun innebär att arbeta med processer, stöd och strategier när verksamheten behöver förändra sin organisation eller arbetsstyrka.
Det handlar ofta om att säkerställa att kommunen kan leverera sina uppdrag - även när ekonomin, lagstiftningen eller samhällsbehoven förändras.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har HR-bakgrund med Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande.
• Du har erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet.
• Du är kunnig inom arbetsrätt och stor vana av samverkan/förhandlingsverksamhet, erfarenhet av omställningsfrågor/omställningsarbete.
Utöver ovan är du flexibel, duktig på att samarbeta. Du är driven och har pondus att driva ett omställningsarbete.
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in och passar dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
