Erfaren Frisör Sökes

Klippoteket Zax 2000 AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-07-30


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Erfaren frisör sökes till frisörsalong i Kista Galleria
Vi söker en engagerad och skicklig frisör till vår salong i Kista Galleria.
Är du en passionerad frisör som brinner för yrket, har känsla för kvalitet och tycker om att skapa nöjda kunder? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-07-30

Om tjänsten
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som frisör och behärskar både dam- och herrklippning
Är noggrann, serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Har ett öga för färg, form och moderna frisyrer
Kan arbeta självständigt men också trivs i ett team
Sätter kunden i fokus och bidrar till en positiv salongsmiljö

Vi erbjuder
En attraktiv arbetsplats i Kista Galleria med många kundflöden
Trevliga arbetskollegor och en professionell miljö
Möjlighet att utvecklas och bygga långsiktiga kundrelationer

Vi söker både dig med flera års erfarenhet och dig som är en ambitiös frisör som vill utvecklas vidare.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka gärna din ansökan med CV och några rader om dig själv.
Välkommen att bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-30
E-post: axa_76@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klippoteket Zax 2000 AB (org.nr 556930-9643)
Kistagången (visa karta)
164 40  KISTA

Kontakt
Didar Selim
axa_76@hotmail.com
0707425259

Jobbnummer
10016088

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