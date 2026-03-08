Erfaren fönsterputsare

Adlersons Fönsterputs & Städ AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2026-03-08


Vi är Adlersons, ett fönsterputs- och städföretag med stolta traditioner sedan 1950-talet. Vi behöver nu förstärka vårt fönsterputs-team med en engagerad medarbetare som kan ta ansvar ute hos kunder.
Din roll
Fönsterputsare - fönsterputs sker över hela Stockholm. I arbetsuppgifterna ingår även trädgårdsskötsel, garagestädning, snöskottning, städning m.m. då det är lågsäsong/lite att göra.
Vem är du?
Är du flexibel, erfaren och gillar variation i ditt arbete? Vi på Adlersons söker en fönsterputsare på 50-100%. Du kan inte vara höjdrädd då många fönsterputsningar sker på höga höjder.

2026-03-08

Kvalifikationer
B-körkort.
2-3 års erfarenhet.
Svenska i tal och skrift.
Nästa steg?
Kontakta oss via marcus.bruzelius@adlersons.se med CV och personligt brev så kontaktar vi dig inom kort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Via mejl
E-post: marcus.bruzelius@adlersons.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputsare".

Arbetsgivare
Adlersons Fönsterputs & Städ AB (org.nr 556230-6919), http://www.adlersons.se
Instrumentvägen 2 (visa karta)
126 11  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Adlersons Fönsterputs AB

Jobbnummer
9783609

