Erfaren flyttkarl - Extra vid behov
JC Flytt & Städ AB / Budjobb / Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Helsingborg
Vi söker en erfaren flyttkarl som kan rycka in vid behov. Du är stark, noggrann och van vid fysiskt arbete. Du trivs med kundkontakt och håller tidplaner även när tempot är högt.
Om rollen
Du hjälper privatpersoner och företag med bärning, packning och lastning samt säker transport mellan adresser. Arbetet är fysiskt och kräver god teknik vid tunga lyft. Uppdragen kan uppstå med kort varsel.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet som flyttkarl eller motsvarande fysiskt arbete
• B-körkort och tillgång till egen bil
• God fysisk kondition och säker lyftteknik
• Ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
• God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Meriterande
• Erfarenhet av möbelmontering och skyddspackning
• Vana vid trapphusflytt och trånga utrymmen
Arbetstid och plats
Extra vid behov utan fasta scheman. Vi kallar in när det finns jobb. Tillgänglighet vardagar och helger uppskattas. Utgångsort Malmö med uppdrag i Skåne.Så ansöker du
Skicka CV eller en kort beskrivning av din erfarenhet till jobb@jcflytt.se
. Ange "Erfaren flyttkarl - Extra" i ämnesraden. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jobb@jcflytt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttpersonal i Malmö". Arbetsgivare JC Flytt & Städ AB
(org.nr 559143-3247)
Nordenskiöldsgatan 11
)
211 19 MALMÖ Körkort
