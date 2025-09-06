Erfaren Elkonstruktör
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Publiceringsdatum2025-09-06Beskrivning av jobbet
AFRY Process Industries växer och får allt fler stora projekt. Vi behöver därför utöka vår verksamhet med fler erfarna Elkonstruktörer i Kiruna.
Genom att AFRY är ett av Sveriges största konsultbolag får du tillgång till ett oerhört stort nätverk av kollegor och experter inom alla branscher och teknikområden både lokalt i Kiruna.
Uppdragen varierar över tid och vi gör uppdrag både på plats hos kund och i våra egna lokaler.
Våra kunder återfinns främst inom gruvindustrin och våra uppdrag omfattar ofta samtliga projektfaser, från idé och förstudie till idrifttagning och besiktning. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant yrkesutbildning inom el eller automation samt minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion eller närliggande områden.
Har tidigare arbetat som installationselektriker, industrielektriker eller instrumenttekniker och har därigenom god teknisk förståelse och praktisk erfarenhet från olika miljöer.
Du tar ansvar i ditt arbete och har ett professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra och strävar efter att leverera hög kvalitet i dina uppdrag.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Ytterligare information
Vi erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter där vi hjälper våra kunder att skapa design- och ingenjörslösningar. Vi ligger i framkant inom teknik, design och innovation. Vi arbetar med stora som små projekt där du får möjlighet att prova på uppdrag inom nya områden i team med kollegor runt om i världen. Vi har en inkluderande kultur med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Ledare som är modiga, hängivna och gör det de tror på, och som stöttar dig i att göra detsamma. Vårt fokus på ledarskap ger goda förutsättningar att utvecklas och växa i din roll.
Hos AFRY får du utvecklas och samtidigt vara med och bidra till någonting meningsfullt. Du är med och gör skillnad genom att utveckla hållbara lösningar med ett långsiktigt perspektiv. Vi har ett stort fokus på hållbarhet - det är en central del i vår vision och affärsstrategi. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtida generationer.
Kontaktpersoner vid frågor:
Gruppchef Kiruna
Robin Nordmark Robin.Nordmark@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
