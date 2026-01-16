Erfaren CNC operatör sökes
Add-Up Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skara Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skara
2026-01-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Hos oss får du arbeta i en modern och säker produktionsmiljö med tydligt fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig förbättring. Vi värdesätter inkludering och ser gärna sökande oavsett bakgrund.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Operera och ställa in CNC-fräsar och CNC-svarvar enligt ritning och arbetsorder
Utföra serietillverkning och enstycksframställning med noggrannhet och repeterbarhet
Läsa, tolka och kontrollmäta detaljer med hjälp av mätverktyg (mikrometer, skjutmått, mätmaskin etc.)
Programmera och optimera CNC-program, göra enklare programändringar och parameterinställningar.
Utföra maskinunderhåll, daglig tillsyn och rapportera avvikelser.
Samarbeta i produktionsgruppen för att säkerställa leverans, kvalitet och effektivitet.
Deltaga i förbättringsarbete för processer, verktyg och produktionsupplägg.
Krav och kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av CNC-fräs och CNC-svarv i produktionsmiljö.
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och toleranser noggrant.
Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroll.
Grundläggande mekanisk förståelse och vana vid maskinunderhåll.
Flexibilitet att arbeta i tvåskift.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har CNC-utbildning, erfarenhet av specifika styrsystem (t.ex. Mazak, Siemens, Nakamura) eller tidigare erfarenhet av upprättning av verktyg och fixturer.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för kvalitet i ditt arbete. Du arbetar bra både självständigt och i team, har en problemlösande inställning och bidrar aktivt i förbättringsarbete. Säkerhet, punktlighet och ett positivt förhållningssätt är viktiga egenskaper.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid och förlagd på tvåskift. Inledande anställningsform kan vara inhyrning med goda möjligheter till tillsvidareanställning för rätt person. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att veta mer om din erfarenhet av CNC-bearbetning och ditt intresse för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7064504-1793147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Terminalgatan 3 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9688216