Erfaren CNC operatör

Goveteran support AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna
2026-03-05


Söker en cnc operatör , med erfarenhet samt rätt ålder. du ska ha en kvalitets känsla och kunskap i ställning av maskin, vilja ge det lilla extra för en god kvalitet

