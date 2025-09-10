Erfaren Business Controller- Göteborg
Är du en erfaren Business Controller som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker en expert inom Business Controlling & Analysis som vill vara en strategisk partner till ledningen och driva värdeskapande arbete i en dynamisk organisation.
Om rollen
Som Business Controller blir du en nyckelspelare i verksamheten. Du coachar affärsteamen, stödjer ledningen i att fatta datadrivna beslut och utvecklar processer som stärker affären.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
Definiera och utveckla finansiella styrprinciper som stödjer affärsmodellen
Skapa och förvalta policys för prognoser, KPI:er, kostnadsberäkningar och investeringar
Analysera och följa upp resultat samt driva korrigerande åtgärder
Delta i finansiella uppföljningsmöten och presentera inför ledning och styrelse
Leverera tydliga rapporter, rekommendationer och tidiga varningssignaler
Genomföra ad hoc-analyser som stöd för strategiska beslut
Bidra till att utveckla nya arbetssätt och processer som påverkar resultatet
Kravprofil
Minst 10 års erfarenhet inom Business Controlling & Analysis
Erfarenhet av att arbeta nära ledning som strategisk affärspartner
Förmåga att analysera komplexa finansiella samband och ge tydliga rekommendationer
Gedigen erfarenhet av prognoser, KPI:er, kostnadskalkyler, kapitalhantering och investeringar
Starka kommunikativa färdigheter och vana att presentera inför ledning och styrelse
Arbetsort & Omfattning
Plats: Göteborg
Arbetsmodell: På plats
Omfattning: Heltid (100%)
Uppdragsperiod: Löpande
Möjlighet till förlängning: Ja
Sista ansökningsdag
Ansök senast 30 oktober 2025 och bli en nyckelperson i ett spännande uppdrag där du får bidra till verksamhetens strategiska utveckling!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
