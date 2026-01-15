Erfaren behörighetsadministratör vid Must
2026-01-15
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must interna säkerhetstjänst arbetar aktivt med att förebygga och motverka säkerhetshot inom områdena informationssäkerhet, fysiskt skydd och personalsäkerhet. Informationsstyrningssektionen, där tjänsten är placerad, ansvarar bland annat för all behörighetshantering i interna informationssystem. Enheten har hög kompetens såväl militärt som civilt med stor erfarenhet från militära och andra relevanta samhällsområden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet omfattar främst behörighetsstyrning i våra informationssystem, ärendehantering, både internt och externt. I rollen kommer du även hålla utbildningar någon gång per år. Vi arbetar i ett team där arbetsuppgifterna är både omväxlande, utvecklande och i vissa fall även utmanande. Tjänsten kommer leda till spetskompetens inom behörighetshantering.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• Fullgjord gymnasieutbildning
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda IT-kunskaper
• God förmåga att formulera dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av informations- och behörighetsadministration
• Erfarenhet av arbete i IS UNDSÄK
• God vana av att hantera sekretessbelagd information
• Erfarenhet av liknande arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete inom FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad, ansvarstagande och har hög integritet. För att trivas med arbetet bör du tycka om att arbeta med administration och ha en vilja att stödja andra med problemlösning och ge god service. Vi ser därför gärna att du har lätt att knyta kontakter och skapa förtroende. Du ska kunna arbeta självständigt och kunna vara drivande i eventuellt egna projekt, men även vara en lagspelare som fungerar bra i grupp. Tempot är stundtals högt, och du bör kunna växla upp när situationen kräver det.
Du kommer att arbeta i en kompetent verksamhet som värdesätter hög kvalitet och ställer krav på sina medarbetare och en viktig del är att aktivt delta i utveckling och förändringsarbete. Då arbetet präglas av uppgifter med hög sekretess krävs ett gott omdöme och ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Befattningen är öppen för både militära och civila att söka.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Behörighetsadministratör" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-05. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
