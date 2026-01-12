Entrévärd
Leksand Resort AB / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-01-12
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som Entrévärd på Leksand Sommarland är du den allra första våra gäster möter, och därmed en av de viktigaste personerna i deras upplevelse. Med ditt välkomnande bemötande, din energi och ditt leende sätter du tonen för hela deras dag. Du skapar trygghet redan vid entrén, sprider glädje och hjälper gästerna att känna sig sedda och omhändertagna från första stund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Välkomna gäster och scanna biljetter
Vara behjälplig gentemot gäster och svara på frågor
Bemanna vår service-enhet och våra spel
Jobba i vår souvenirbutik
Merförsäljning
Anta rollen som Billy Bäver
Ansiktsmålning
GästservicePubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som är en stjärna på gästbemötande och som trivs i en miljö där tempot är högt och mötet med människor står i centrum. Som entrévärd är du trygg i att ta initiativ, skapa ett professionellt och varmt första intryck och samtidigt arbeta aktivt med merförsäljning när möjligheten uppstår. Du är flexibel, noggrann och mån om att skapa en trygg och välkomnande start på dagen för våra gäster. Du är en lagspelare som hjälper till där det behövs och bidrar till en positiv och energifylld stämning i teamet. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter Sommarlands öppettider, generellt mellan 09:00-18:30 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossNöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6953004-1783060". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677945