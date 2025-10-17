Entreprenadingenjör / kalkylingenjör
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Bygg Göteborg med oss!
Nu söker vi en entreprenadingenjör/kalkylingenjör som vill arbeta med att säkerställa en effektiv projektstyrning. Arbetet innebär bland annat upprättande av kalkyler, inköpsunderlag, produktionskalkyler, tidplan- och ekonomiavstämningar. Vidare uppgifter är att arbeta med framtagandet av kvalitéts, miljö och arbetsmiljöplaner samt leda och medverka i projekt- och byggmöten.
Du blir en viktig nyckelperson i våra projekt där du stöttar projektledare i projektens olika skeden. Beroende på projektens storlek jobbar du med ett eller flera projekt samtidigt. Arbetet utförs i nära samarbete med upphandlare och andra stöd till projekten. kontaktytor är beställare, underentreprenörer och leverantörer.
Hos oss får du ett mångsidigt och varierande jobb där din insats gör skillnad! Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, analytisk, självständig och strukturerad. Du behöver ha sinne för detaljer och en vilja att tänka nytt. En god samarbetsförmåga och lätt för att bygga förtroende är viktigt.
Du har minst en 3-årig högskoleutbildning inom bygg eller anläggning samt kunskaper inom entreprenadjuridik, AB, ABT ABK och mark AMA. Körkort B och goda kunskaper inom Word och Excel är ett krav.
Erfarenhet av markproduktion, kalkylering av mark- och vägprojekt samt planering och uppföljning är meriterande. Att ha jobbat med detta inom anläggningsverksamhet är ett plus. Det är även meriterande att ha arbetat i kalkylprogram och projektledningsprogram (ex. MAP, Antura).
Tjänsterna är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
