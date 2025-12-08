Enhetschefer till Uppsala brandförsvar
2025-12-08
Välkommen till Uppsala brandförsvar. Vi ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Vi tar fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.
Tjänst hos oss kan innebära att den anställde krigsplaceras vid Uppsala brandförsvar.
Mer information om vår organisation hittar du på https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/
Är du en chef som vill göra skillnad och påverka utvecklingen i takt med omvärlden? Som enhetschef inom Räddning och förebyggande i ett stort brandförsvar får du möjligheten att arbeta i ett expansivt område med både storstad och landsbygd. Uppsala brandförsvar söker nu ett flertal enhetschefer, Välkommen med din ansökan!
Uppsala brandförsvar är en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar och arbetar på uppdrag av en gemensam räddningsnämnd. Uppsala kommun är värdkommun för räddningsnämnden. Brandförsvarets verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.Brandförsvaret består av drygt 400 medarbetare varav drygt 60% är Räddningspersonal i Beredskap (RiB). Majoriteten av de anställda arbetar i utryckningsstyrkorna. Uppsala brandförsvar ingår i ett regionalt räddningstjänstsamarbete som omfattar 13 räddningstjänster.Här kan du läsa mer om Uppsala brandförsvar (https://www.uppsalabrandforsvar.se/)
Ditt uppdragSom enhetschef kommer du att vara delaktig i Uppsala brandförsvars verksamhetsproduktion. Verksamheten styrs främst av inriktningsmålen i de tre kommunernas gemensamma handlingsprogram och räddningsnämndens verksamhetsplan.
I din roll har du ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att samverka med andra myndigheter och organisationer. Beroende på dina personliga kompetenser och erfarenheter kommer du att ansvara för olika projekt och ämnesområden.Vi arbetar med målet att öka delaktigheten hos fler medarbetare samt att bättre nyttja den samlade kompetensen. Det ska bland annat ske genom fördelning av uppgifter och ansvarsområden.
Du arbetar tillsammans med avdelningschef, handläggare och personalplanerare för att utveckla struktur, tydlighet och en bra balans mellan resurser och aktiviteter. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga avdelningar och enheter på brandförsvaret.
Tjänsten förväntas att kombineras med operativ tjänstgöring. Tjänsten omfattas inte av SAP-R. Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och den här tjänsten kan komma att hamna i säkerhetsklass.
Din bakgrundVi söker dig med MSB:s utbildning styrkeledare eller den tidigare utbildningen Räddningsledare A alternativt Brandingenjör med påbyggnadsutbildningen RUB. Tjänsten ställer krav på ledarerfarenhet, mångårig relevant arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet och med erfarenhet av den operativa verksamheten. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt har B-körkort.
Har du dessutom något av följande är det meriterande:
• erfarenhet av personalansvar och budgetansvar
• kunskaper i Hypergene, Unit4, Heroma och Daedalos
• kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete
• genomgått utbildning Tillsyn- och annan olycksförebyggande verksamhet A.
Vi söker dig som tar initiativ och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, samt att du skapar engagemang och delaktighet. I din ledarroll har du förmåga och intresse för att skapa möjligheter för andra att utvecklas i sin yrkesroll. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bo Eriksson, avdelningschef, tfn/sms 018-727 31 05 eller Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91. Fackliga företrädare:Ledarna 0200-871111Sveriges Ingenjörer Fredrik Noén, 018-727 31 11Vision Cecilia Dokken, uppsalaavdelningen@fv.vision.se
Brandmännens riksförbund, BRF kennet.eriksson@brandfacket.se
(mailto:kennet.eriksson@brandfacket.se
)
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
