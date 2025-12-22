Enhetschefer till Avdelningen för statsbidrag
2025-12-22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för statsbidrag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att fördela statsbidrag till ideella organisationer, nationella minoriteter, trossamfund och stiftelser samt att följa upp desamma. På avdelningen för statsbidrag finns även en stödfunktion för bidragsgivande aktörer.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
MUCF fördelar statsbidrag på uppdrag av regeringen.
På Avdelningen för statsbidrag finns en av två enheter som uteslutande arbetar med handläggning av bidrag. MUCF söker enhetschefer till båda enheterna. På avdelningen finns även Enheten för bidragsstöd, som bistår handläggarna med ekonomisk och juridisk kompetens.Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för statsbidrag ansvarar du för att bidragshanteringen bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regelverk. Du håller samman, planerar och stöttar medarbetarna i handläggningsprocessen och ansvarar för enhetens övergripande planering och uppföljning. Du driver också utvecklingsarbetet inom bidragsgivningen i nära dialog med avdelningschefen. Arbetet kan även omfatta omvärldsbevakning inom relevanta områden, att besvara frågor från media och allmänheten samt att delta i myndighetsövergripande uppdrag.
Som enhetschef har du personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare. Du tar ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa. Du bidrar med ett tydligt ledarskap där du coachar och inspirerar dina medarbetare, tydliggör uppdraget och bidrar till en god arbetskultur.
Du ansvarar för enhetens planering, prioriteringar och resursfördelning samt följer upp verksamheten. Du leder enhetens långsiktiga utveckling genom att utveckla arbetssätt och strukturer som stärker verksamheten.
Som enhetschef för enheten för statsbidrag leder du enhetens arbete i nära dialog med de andra två enhetscheferna och med avdelningschef, till vilken du också rapporterar. Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp där du med helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande aktivt bidrar till avdelningens och myndighetens utveckling.
Anställningen kan innebära resor inom Sverige.
Då avdelningens medarbetare är placerade i Växjö behöver du som verksamhetsnära chef vara på plats på kontoret i Växjö större delen av tiden. Distansarbete förekommer i mycket begränsad omfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom för uppdraget relevant område
- minst 2 års chefs- eller ledarerfarenhet
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- är väl insatt i handläggningsarbete inom offentlig förvaltning och har mångårig erfarenhet av ärendehantering.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom främst statlig verksamhet men även inom regional eller kommunal verksamhet
- kunskap om förvaltningsjuridik och en eller flera av MUCF:s fyra politikområden; ungdomspolitik, civilsamhällespolitik, minoritetspolitik eller trossamfundspolitik
- erfarenhet av statlig bidragsgivning
- vana att fatta självständiga beslut och kunna förklara dessa både internt och externt
- erfarenhet av engagemang inom föreningslivet.
Som person arbetar du mål- och resultatinriktat, både på kort och lång sikt, och har förmåga att självständigt driva och ta ansvar för utveckling inom ditt område. Ditt arbetssätt präglas av struktur och god organisationsförmåga, liksom av vana att följa rutiner och säkerställa ordning och kvalitet i arbetet. I ledarskapet visar du mod genom att fatta välgrundade beslut och stå bakom fattade beslut.
För att lyckas i rollen behöver du vara förtroendeingivande, kommunikativ och ha lätt att skapa goda relationer och samarbeten. Ett tryggt och stabilt ledarskap med gott omdöme är viktigt, liksom förmågan att fungera som en förebild och arbeta utifrån den statliga värdegrunden med respekt för alla människors lika värde.
Du skapar välfungerande team genom ett entusiasmerande, lösningsfokuserat och närvarande ledarskap. Rollens ansvar innebär också att dela med sig av kunskaper, kommunicera tydligt och balansera olika behov och perspektiv, även i perioder med högt tempo eller förändrade förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vi att du har förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat både på lång och kort sikt och erfarenhet av att självständigt driva och ansvara för utveckling inom ditt sakområde.Anställningsvillkor
Placeringsort: Växjö
Provanställning kan komma att tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
