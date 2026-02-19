Enhetschef Vuxenenheten
Lysekils kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lysekil Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lysekil
2026-02-19
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Vill du vara med och leda en verksamhet som gör verklig skillnad?
Vi söker en engagerad och trygg Enhetschef till Vuxenenheten
Vill du leda en verksamhet där du varje dag bidrar till att stärka livssituationen för människor i behov av stöd? Som enhetschef för Vuxenenheten får du ett meningsfullt, utvecklande och strategiskt ledaruppdrag i en verksamhet med stor påverkan på individ och samhälle.
Om Vuxenenheten
Enheten består av 15 kompetenta medarbetare som arbetar utifrån SoL, LSS och LVM, med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och god service. Vuxenenheten ansvarar för myndighetsutövning för inom flera centrala områden:
- skadligt bruk och beroende
- våld i nära relation
- vård och omsorg
- socialpsykiatri
- LSS
- avgifter
Uppdraget
Som enhetschef leder du verksamheten och ansvarar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling. Du får ett varierat uppdrag där både förvaltning och framtidsfokus är viktiga delar.
Du kommer bland annat att:
- Ingå i ledningsgruppen för avdelningen Mottag och utredning.
- Arbeta nära 1:e socialsekreterare för att skapa en strukturerad och välfungerande vardag.
- Ha budget-, uppföljnings- och planeringsansvar för enhetens ekonomi.
- Säkerställa en god, hälsosam och hållbar arbetsmiljö.
- Följa upp mål, kvalitet och resultat.
- Driva utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lärande och ständig förbättring.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning, exempelvis socionom eller annan liknande.
- Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.
- Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst.
- God kunskap om aktuell lagstiftning.Dina personliga egenskaper
För rollen söker vi dig som är:
- trygg, stabil och tydlig i ditt ledarskap.
- strukturerad och beslutsför med förmåga att prioritera och se helheten.
- lyhörd och kommunikativ med god förmåga att samverka.
- engagerad, lösningsfokuserad och motiverad att både förvalta och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag.
- Stöd från chefskollega, ledning och erfaren 1:e socialsekreterare.
- Möjlighet att påverka och driva utvecklingen inom vuxenområdet.
- Möjlighet till distansarbete.
- Flexavtal som ger goda möjligheter att planera din arbetstid.
- Friskvårdsbidrag för hälsa och välmående.
- En arbetsplats där engagemang, ansvar och samverkan värderas högt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9751262