Enhetschef, Tjänsteförvaltning och support
2026-02-27
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen stärker nu sin digitala förmåga och skapar en ny enhet för tjänsteförvaltning och support.
Förvaltningen lämnar den tidigare samverkansmodellen och tar fullt ansvar för sina verksamhetssystem där du får en viktig roll i att bygga upp arbetssätt, struktur och kultur för en modern tjänsteförvaltning.
Enheten ansvarar både för tjänsteförvaltning, support och stöd i mobilt arbetssätt. Supportgruppen hjälper främst medarbetare och chefer som använder självservice, medan mobilt arbetssätt ger praktiskt stöd till personal nära omsorgstagare i deras digitala verktyg.
Som ledare driver du utvecklingen av enhetens processer och tjänsteerbjudande så att verksamheten får rätt stöd och våra lösningar håller hög kvalitet. I uppdraget ingår också att arbeta med tydlighet i styrning och uppföljning samt att ge återkoppling till medarbetarna. Du inleder uppdraget med ansvar för ledning, budget och arbetsmiljö för cirka tio medarbetare, och får ett växande ansvar i takt med att verksamhetssystem förs över till förvaltningen.
Om dig
- Högskolexamen om minst 120 högskolepoäng
- Dokumenterad flerårig chefserfarenhet
- Teknisk kompetens och erfarenhet av att driva eller leda system- och tjänsteförvaltning
- Erfarenhet av att leda i komplexa digitaliseringsfrågor och bygga upp nya arbetssätt och strukturer
- Drivit verksamhet i enlighet med ITIL
Meriterande
- Erfarenhet från kommunal vård- och omsorgsverksamhet
- Erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Kunskap om kommunala verksamhetssystem för vård- och omsorg
Personliga egenskaper
Rollen kräver ett ledarskap som kombinerar driv, helhetssyn och lyhördhet. Med engagemang och initiativkraft bidrar du till resultat, tar ansvar för uppdraget och håller fokus på dem vi är till för. Med en strukturerad planering och förmåga att prioritera skapar du tydlighet och stabilitet i en verksamhet som är i utveckling.
Du bygger goda relationer genom ett öppet och respektfullt bemötande och har lätt att ta in andras behov och perspektiv. När det uppstår frågor eller förändringar möter du dem med lugn och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta och ser hur olika delar av verksamheten hänger ihop, vilket hjälper dig att fatta beslut som skapar nytta både på kort och lång sikt.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
