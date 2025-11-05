Enhetschef till Riddarnäset
Forshaga kommun / Sjukvårdschefsjobb / Filipstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Filipstad
2025-11-05
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forshaga kommun i Filipstad
, Forshaga
, Karlstad
, Hammarö
eller i hela Sverige
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund där Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver HVB-verksamheter inom flera områden och är en aktör i det övergripande utvecklingsarbetet gällande skadligt bruk/beroende i länet. Beroendecentrum Värmland drivs gemensamt med Region Värmland för målgruppen vuxna med skadligt bruk/beroende och i behov av abstinensvård. Kvarnbacken är ett integrerat HVB-hem för vuxna som vi driver gemensamt med Region Värmland. Riddarnäset är en integrerad verksamhet där vi tillsammans med Region Värmland bedriver HVB för unga 13-20 år. Flöjten är vårt akut- och utredningshem med målgrupp barn 0-12 år. Förbundet anordnar också kurser och konferenser inom området skadligt bruk/beroende och har tillsammans med Region Värmland och länets kommuner ett uppdrag att gemensamt utveckla arbetet med skadligt bruk/beroende i Värmland.Publiceringsdatum2025-11-05Beskrivning
Vi söker nu en ny enhetschef och tillika föreståndare till Riddarnäset, vårt HVB-hem för ungdomar.
Är du erfaren chef som vill ta ansvar för att leda och utveckla verksamheten? Då kan detta jobb vara något för dig!
HVB-hemmet Riddarnäset ligger i Nykroppa, Filipstads kommun. Verksamheten har möjlighet att ta emot upptill 10 ungdomar, med risk/missbruk i kombination med neuropsykiatriska/psykiatriska problem och andra problem kapande beteenden, för utredning och behandling. Ungdomarna är i ålder 13-20 år. Vårt mål är att driva ett HVB-hem med hög kvalitet för de ungdomar i Värmland som behöver vara på vår enhet. Ungdomarna kan placeras med stöd av både SoL och LVU.
Riddarnäset har ett delat huvudmannaskap mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland. Enhetschefen har personalansvar för båda huvudmännens personal. På Riddarnäset får ungdomen den vård och behandling som bedöms verksam utifrån socialtjänstens uppdrag, ungdomens behov och förmåga. Våra behandlingsprogram grundar sig i kognitiv beteendeterapi som syftar till att använda nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. På Riddarnäset genomförs också kartläggning, social färdighetsträning och gruppverksamhet inom hälsa och kultur.
Riddarnäset har en integrerad hälso-och sjukvårdsverksamhet. Det integrerade hälso- och sjukvårdsteamet består av barnpsykiater, psykolog, sjuksköterska och undersköterska som alla arbetar på plats på Riddarnäset. I samarbete med övrig verksamhet genomförs psykiatriska bedömningar, neuropsykiatriska utredningar samt psykologisk och medicinsk behandling utefter behov. Hälso- och sjukvårdsteamet står även för omvårdande insatser.
Som enhetschef ingår du i Värmlands läns vårdförbunds och i Region Värmlands organisationer då du kommer att leda personal från båda huvudmännen. På Riddarnäset arbetar samordnare, behandlingsassistenter, sjuksköterska, undersköterska, lärare, kock, psykolog och psykiater tillsammans. Den organisatoriska placeringen för enhetschefen är direkt under förbundschefen inom Värmlands läns vårdförbund och vad gäller hälso- och sjukvård verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatrin. Hos oss får du ett stimulerande arbete, en individuell introduktion och tillgång till handledning, ledarskapsutbildningar och friskvårdsbidrag.Dina arbetsuppgifter
I enhetschefens uppdrag ingår att planera, leda och följa upp den egna verksamheten, dess personal och ekonomi både utifrån Värmlands läns vårdförbunds och Region Värmlands verksamhetsplaner.
Uppdraget sker i samverkan med olika samarbetspartners, där ni arbetar tillsammans för att nå målen för verksamheten. Du är den centrala kontaktpersonen gentemot olika aktörer, såsom socialtjänst, skola och myndigheter. Enhetschefen har ansvaret för verksamheten gällande personal, kvalitet, budget och arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden inkluderar även kontinuerligt kvalitetsarbete med säkerställande av efterlevnad av lagstiftning och föreskrifter för HVB-hem samt huvudansvaret för in- och utskrivning av ungdomar. Då verksamheten drivs av både Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland gemensamt sker planering och administrativa arbetsuppgifter i viss mån i dubbla system. Du deltar aktivt i samarbetsfrågor inom förbundet och Region Värmland samt med länets kommuner och andra relevanta samarbetsaktörer.
Du är en del av Värmlands läns vårdförbunds ledningsgrupp där du förväntas bidra med din kompetens inom området och till att utveckla förbundet i sin helhet.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har ett tydligt och ödmjukt ledarskap och är intresserad av att arbeta som närvarande chef med ansvar för att leda och fördela arbetet på Riddarnäset.
Du är flexibel och utgår ifrån ungdomarnas behov och gillar att arbetsuppgifterna kommer att vara varierande. Vidare ser vi att du har ordningssinne och en förmåga att hålla dig uppdaterad inom relevanta områden. Du behöver ha en god administrativ förmåga för att kunna ge verksamheten goda förutsättningar i det dagliga arbetet med ungdomarna.
Som chef för verksamheten skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland. Du ser sammanhang och tar ansvar för helheten.Kvalifikationer
- Högskole- eller universitetsexamen som socionom/beteendevetare eller annan examen som kan ses likvärdigt.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Kunskap om arbete med målgruppen.
- Körkort
Meriterande:
- Erfarenhet av HVB-verksamhet.
- Erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar.
- Erfarenhet att arbeta i en miljö där olika kulturer och förhållningssätt möts.
- Kunskap om risk och missbruk, psykosociala, psykologiska, medicinska metoder för unga.
- Kunskap om relevant lagstiftning kring HVB såsom SoL, HSL, LVU etc.
- Vana att arbeta i personaladministrativa system Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%, provanställning kan komma tillämpas. Arbetstiden är måndag-fredag.
Giltigt utdrag ur polisens misstanke- och brottsregister för HVB-hem krävs.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga kommun
(org.nr 212000-1819) Arbetsplats
Värmlands läns vårdförbund Kontakt
Pär Johansson, förbundschef 073-9100612,par.johansson@forshaga.se Jobbnummer
9589109