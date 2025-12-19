Enhetschef till Regional planering i Malmö
Region Skåne, Koncernkontoret / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Koncernkontoret i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och bidra till att utveckla Skåne samt är en trygg och erfaren ledare? Vill du bidra till att driva utvecklingen av regional planering vidare och skapa värde för många samtidigt? Då är detta tjänsten för dig!
Uppdraget för Avdelningen för regional utveckling är att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Vi verkar som motor och samlande kraft för den regionala utvecklingen. Avdelningen är indelad i nio enheter som bland annat arbetar inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, fysisk planering, miljö, näringslivsutveckling, internationalisering och samhällsanalys.
Enheten för regional planering arbetar brett med fysisk planering och bostadsfrågor som är betydelsefulla verktyg för till exempel attraktivitet, social hållbarhet, samhällsutveckling och klimatanpassning. Uppdraget genomförs i nära samarbete med kommunerna i Skåne, Länsstyrelsen och andra samverkansparter. Samordning av uppdraget om regional fysisk planering i plan- och bygglagen är ett unikt uppdrag som bara delas av Region Stockholm och Region Halland. Enheten för regional planering har cirka tretton medarbetare.
Här kan läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar verksamhet och medarbetare samtidigt som du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier. Du ansvarar för att dessa mål uppnås. Tillsammans skapar ni en god sammanhållning och genom delaktighet och dialog i ditt ledarskap skapar ni ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen för alla medarbetare.
Din roll innefattar också att medverka i den politiska beredningsprocessen av ärenden till avdelningens politiska uppdragsgivare. Du verkar för erfarenhetsutbyte och lärande inom avdelningen och för att hitta synergier vad gäller genomförande av uppdrag och mål. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till det övergripande utvecklingsarbetet och är samtidigt en förebild för enhetens medarbetare och Region Skåne som arbetsgivare. En stor del av rollen handlar om att utveckla och tydliggöra Region Skånes arbete inom regional planering.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du en högskole-/universitetsutbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har god erfarenhet som chef och ledare, flerårig erfarenhet av strategiskt arbete med utvecklingsfrågor, samt som chef erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och grupputveckling. Du får gärna även ha arbetat med policyutveckling och processledning. Vi förutsätter att du med detta har erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomiadministration.
Det anses meriterande om du har någon chefs- och/eller ledarutbildning. Även erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor, regionala utvecklingsfrågor, nationell intressebevakning och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation ses som styrkor.
Vi söker dig som besitter en coachande ledarstil som bygger på tillit, att vara prestigelös, tydlig, delegerande, närvarande och inlyssnande. I ditt ledarskap ska du ha förmåga att identifiera medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov samt tillvarata deras kompetens och engagemang. Du ska ha förmåga att leda och utveckla verksamheten i förändring genom att se helhet, ta initiativ, våga ta beslut och prioritera den egna och andras agenda. Vidare är du kommunikativt stark och en inspirerande förebild som främjar nytänkande.
Du är strategiskt skicklig med förmågan att se hur förändringar i omvärlden påverkar den egna verksamheten samt anpassa, utveckla och förbättra verksamheten utifrån detta. Din förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya komplexa frågor blir viktig där ett brett intresse för samhällsfrågor är en fördel. Du ska ha förmåga att omsätta Region Skånes värderingar i praktisk handling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att arbeta hos oss kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stora utvecklingsmöjligheter!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Jennifer Nilsson, Rekryterare 0724-63 48 19 Jobbnummer
9654404