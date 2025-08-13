Enhetschef till Kundledningscentral i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Kundledningscentralen är en tidsintensiv dygnet runt-verksamhet som övervakar trafik i realtid och vägleder resenärer via Skånetrafikens interna och externa kanaler. Detta inkluderar även angränsande län och Danmark. Vi ansvarar för att producera och publicera störningsinformation gällande akuta avvikelser på Skånetrafikens samtliga digitala kanaler som app, hemsida och hållplatsskyltar. Enhetens arbetstider sträcker sig dygnet runt alla dagar om året och vi verkar för alla Skånes invånare.
Vi är främsta kontakten till Skånetrafikens verksamhetsjour vid incidenter som påverkar Skånetrafikens verksamhetskritiska område eller andra myndighetsinitierade händelser. Från och med december 2025 tar Skånetrafiken hem uppdraget att sköta ersättningstrafik genom att beställa, koordinera och följa upp leverans gentemot resenärer. Därmed går verksamheten in i en omorganisation där verksamhetsområdet operativ koordinering skapas innehållande två enheter; Enhet kundledningscentral och Enhet ersättningstrafik.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne
I rollen som enhetschef är du ansvarig för kundledningscentralens samlade verksamhet, ekonomi och personal. På enheten arbetar 19 medarbetare varav 9 operativa ledare och 10 trafikinformationspecialister.
Som enhetschef leder du enhetens arbete utifrån satta mål och strategier. För att skapa ett enhetligt arbetssätt arbetar du med riktlinjer, rutiner och processer. På grund av det pågående utvecklingsarbetet handlar en central del av ditt arbete om att hantera snabba förändringar och samtidigt upprätthålla en fungerande verksamhet. Arbetet framåt inbegriper navigering i komplexa frågor med flertalet intressenter, både interna och externa. Verksamhetskritiska funktioner ska säkerställas och du behöver skapa och upprätthålla goda relationer.
Ditt ledarskap bidrar till medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Du har en central roll i att främja ett starkt teamarbete. Ditt arbete sker i tätt samarbete med enhetschefen för Enhet ersättningstrafik i syfte att säkerställa era gemensamma mål. Dessutom arbetar du aktivt i frågor som rör kultur, hälsa och arbetsmiljö.
Du rapporterar direkt till områdeschefen och du arbetar dagtid med placeringsort i Malmö.
Låter detta som en tjänst för dig? Sök redan idag och bli en del av oss! Kvalifikationer
Vi söker dig som är en prestigelös och modig ledare. I ditt ledarskap har du tydliga mål som du kopplar till konkreta handlingar. Du har god förmåga att planera, prioritera och skapa struktur, och har ett flexibelt ledarskap som du anpassar efter verksamhetens varierande tempo. Vidare kan du med enkelhet ta snabba beslut där verksamheten kräver det. Att arbeta med ständiga förbättringar och processledning är en självklarhet för dig och du skapar team med hög kapacitet och ansvarstagande. Genom ditt coachande förhållningssätt leder du med omdöme och personlig mognad.
Gällande de formella kraven ser vi att du har högskoleutbildning eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har varit yrkesverksam ett tag och har arbetslivserfarenhet av en ledande roll. Därtill har du en god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av formellt chefskap. Om du har erfarenhet av att leda dygnetruntverksamhet och/ eller en processtyrd verksamhet är det fördelaktigt. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat inom offentlig sektor.
För oss är det viktigt att du arbetar enligt Region Skånes värdegrund, välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
