Enhetschef till Kontaktcenter
2025-10-06
Välkommen till en miljö där idéer får ta plats och där din drivkraft bidrar till att skapa en ännu bättre offentlig service. Du kliver in i en ledarroll med ett kompetent, energifyllt och engagerat team där gemenskap och samarbete står i centrum.
Tillsammans med teamet som består av 20 medarbetare och två teamledare ansvarar du för stadens gemensamma ingång för invånare, företag och besökare. Här ges svar på frågor, vägledning och hjälp med enklare handläggning. Du inspirerar och motiverar dina medarbetare i vardagen att leva upp till vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte, och du är själv en förebild i det arbetet.
Som enhetschef för Kontaktcenter är du en del av verksamhetsområdet Kommunikation som har sin tillhörighet under Stadsledningskontoret. Du ansvarar för ekonomi och personal, och ingår i ledningsgruppen som består av ytterligare två enhetschefer för kommunikation samt en utvecklingsledare. Du rapporterar till Kommunikationsdirektören.
Kontaktcenter påverkas av periodvis högt tryck och snabba förändringar. Du behöver därför ha en god förmåga att behålla lugnet, prioritera, se lösningar och fatta kloka beslut även när det är mycket på gång.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på digitalisering. En viktig del av ditt uppdrag blir därför att leda och vidareutveckla Kontaktcenters arbete i linje med denna förändringsprocess.
Din kompetens
Som trygg och närvarande ledare skapar du engagemang genom värme, tydlighet och omtanke. Du har en stark känsla för service och vill förstå besökarens behov på djupet för att ständigt förbättra bemötande, svarstider och kundnöjdhet. Samtidigt är du resultatinriktad och har förmågan att analysera, planera, prioritera och driva arbetet framåt mot uppsatta mål.
I grunden har du en akademisk utbildning inom t.ex. kommunikation eller med samhällsinriktning, alternativt erfarenhet av arbete i liknande verksamhet. Du har vana av att driva arbete inom service och bemötande, både på strategisk och operativ nivå, och erfarenhet av att leda utveckling med fokus på digitalisering utifrån ett verksamhetsperspektiv. Har du tidigare varit chef är det ett plus, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet samt med kriskommunikation.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en trygg och utvecklingsinriktad organisation. Du blir en del av ett engagerat chefskollegium och ett starkt kommunikationsnätverk där samarbete, tillit och framåtanda präglar vardagen.
Vi tror på frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjlighet att arbeta viss del av tiden på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
