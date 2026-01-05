Enhetschef till IFO, Öppenvård unga/vuxna
Örebro kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-01-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad på riktigt? Här du får forma, leda och utveckla inom ett högaktuellt område. Vi pratar om vår lediga tjänst som Enhetschef inom Individ-och familjeomsorgen, öppenvård unga och vuxna! För att lyckas i uppdraget tror vi att du är en positiv person som söker nya perspektiv för att stimulera till innovation och förändring, och göra skillnad på riktigt. Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Inför 2026 organiserar vi om och utökar med en enhetschef. Vi söker därför nu en enhetschef till öppenvård unga och vuxna som med ett delat ledarskap ska leda verksamheten med fokus på dem vi finns till för.
Enheten har idag 42 medarbetare som är fördelade på fyra olika adresser i Örebro med olika inriktning; förstärkt behandling ungdom, centrum mot våld i nära relation samt två verksamheter med fokus på vuxna med beroendeproblematik. Varje verksamhet har en gruppledare som tillsammans med enhetschef har verksamhetsansvar.
Här krävs nya samverkansstrukturer såsom nya arbetssätt och processer. Som enhetschef blir ditt uppdrag att leda genom denna förändring men även inspirera dina medarbetare till att jobba med förebyggande och främjande insatser och anpassningar till den nya socialtjänstlagen. IFO står också inför en utvecklingsresa där man under två år kommer att implementera ett nytt arbetssätt utifrån Signs of Safety. Signs of Safety är ett förhållningssätt som handlar om att hitta styrkor, involvera nätverk, bygga tillit och hitta lösningar tillsammans. Med Signs of Safety får IFO ett gemensamt språk och arbetssätt som gör det lättare att se styrkorna, hitta lösningarna och skapa trygghet tillsammans. Alla medarbetare inom IFO kommer att delta i utbildningen, och som enhetschef kommer du att vara en viktig del i implementeringen av förhållningssättet.
Genom tålamod, flexibilitet och tydlig kommunikation kommer du att navigera mellan den strama lagstiftningen och de mer mjuka delarna. Du kommer att vara underställd verksamhetschef och ingå i en ledningsgrupp med andra enhetschefer inom IFO. I din medarbetargrupp finns kuratorer, gruppledare och behandlare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi och verksamhetsansvar
• leda, planera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
• ta ansvar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget
• samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa aktörer
• ansvara för att verksamheten arbetar enligt gällande lagstiftning, förordningar och kommungemensamma strategier samt politiska målsättningar
• arbeta med att utveckla verksamhetens mål, resultat och kvalitet med fokus på medborgarna
• omvärldsbevaka, vara uppdaterad på förändringar mm inom området samt medverka aktivt och utveckla samarbetet med interna och externa aktörer
Om arbetsplatsen
På Socialförvaltningen i Örebro kommun arbetar ca 5000 anställda uppdelat i tre nämnder: Socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden. Område Individ och familjeomsorg ingår i Socialnämnden som är, sett till antal medarbetare, den minsta av dessa tre nämnder men som har ett stort uppdrag.
Vår övergripande målsättning att erbjuda insatser som kännetecknas av hög kvalitet och rättssäkerhet samt ett förebyggande socialt arbete som inkluderar tidiga insatser. Vi arbetar med att minska det sociala utanförskapet på övergripande samt individnivå och har våra styrkor i ett flexibelt och rättssäkert arbete med och för de invånare som har rätt till och behov av skydd, stöd och behandling.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppskattar att samverka med andra, du etablerar trovärdighet och förmedlar energi och optimism i din kommunikation. Du hanterar frågor och problem öppet och direkt samt påverkar din omgivning. Du är en person som söker nya perspektiv och idéer för att stimulera till innovation och förändring samt tar tag i olösta problem. Att arbeta mot uppsatta mål är något som motiverar dig och du arbetar uthålligt för att nå dem. Du anpassar ditt beteende till nya omständigheter. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionomexamen om 210 hp (bifoga examensbevis i din ansökan)
• erfarenhet av arbete med rådgivning, stöd och behandling inom individ och familjeomsorg
• erfarenhet av att arbeta i ledande befattning
• B-körkort
Meriterande:
• tidigare chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning
• erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
• kunskap om beroendeproblematik, våld i nära relation, brottsförebyggande arbete
• erfarenhet av kvalitetsuppföljande arbete/ egenkontrollTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9668857