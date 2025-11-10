Enhetschef till hemtjänsten (vikariat)
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du tillsammans med medarbetarna i Hemtjänsten för att ge god omsorg och vård. Till din hjälp har du ca 35 kompetenta medarbetare som du har fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för. Du ingår i Hemtjänstens ledningsgrupp som är navet för utvecklingsarbetet.
Vi ser vikten av att du har helhetssyn och att du på ett positivt sätt tillvaratar medarbetarnas kompetens och engagemang samt får dem delaktiga och engagerade i verksamheten. Genom coachande ledarskap ser du till att den dagliga verksamheten fungerar. I arbetet ingår att utveckla enheten såväl organisatoriskt som de metoder/tekniker som används. Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Utbildning som sjuksköterska, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• God digital kompetens och datorvana.
Följande är meriterande för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet som enhetschef, gärna inom äldreomsorgen.
• Erfarenhet av att ha arbetat med frågor inom LOV - HSL.
• Erfarenhet av att ha arbetat med värdegrundsfrågor.
• Erfarenhet av social dokumentation, gärna i TES/Treserva.
Som person har du alltid ett gott bemötande, visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och du utgår ifrån allas lika värde. Du har förmåga att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att uppnå dem samtidigt som du motiverar, ger råd och stöd och uppmuntrar till utveckling. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus.
Vi tycker det är viktigt att du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och att du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
