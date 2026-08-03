Enhetschef till hemtjänsten
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mjölby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mjölby
2026-08-03
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - att finnas till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är drivkraften. Den gemensamma målbilden är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant.
Hemtjänsten i Mjölby är organiserad i sex geografiska områden och präglas av ett nära samarbete mellan enheter och chefer. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi tillsammans bygger framtidens socialtjänst. För att möta en växande målgrupp arbetar vi aktivt med verksamhetsutveckling, digitalisering, kompetensförsörjning och personcentrerade arbetssätt. Att samverka med andra professioner inom och utom organisationen är ett självklart och viktigt arbetssätt. Vårt gemensamma mål är att erbjuda en trygg, kvalitativ och hållbar hemtjänst där varje insats utgår från individens behov och där både kunder och medarbetare ges bästa möjliga förutsättningar.
Som enhetschef hos oss får du:
• Ett meningsfullt chefsuppdrag där du bidrar till samhällsnytta varje dag.
• Möjlighet att utvecklas genom kommunens ledarskapsprogram.
• Stöd från verksamhetsutvecklare, HR, ekonomi och administrativa funktioner.
• Friskvårdsbidrag och förtroendearbetstid.
• Ett engagerat ledningsteam där samarbete, utveckling och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen.
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för människors vardag? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef till hemtjänsten i Mjölby kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du en verksamhet som skapar förutsättningar för individer att leva ett självständigt, tryggt och värdigt liv.
Du ingår i en positiv och utvecklingsdriven chefsgrupp där vi arbetar nära varandra, delar erfarenheter och gemensamt driver förbättringsarbete. Kulturen kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och ett starkt fokus på lösningar.
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Tillsammans med två verksamhetssamordnare leder du den dagliga verksamheten och skapar förutsättningar för ett hållbart och effektivt arbetssätt.
Som chef ansvarar du för att:
• leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån lagstiftning, politiska mål och kommunens riktlinjer,
• skapa goda förutsättningar för medarbetarnas engagemang och utveckling,
• säkerställa hög kvalitet och en personcentrerad vård och omsorg,
• driva förändrings- och utvecklingsarbete som möter nutidens och framtidens behov.
Du är direkt underställd verksamhetschefen för hemtjänstorganisationen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
För denna tjänst har vi följande krav:
• socionomexamen, beteendevetenskaplig kandidatexamen eller annan kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• minst 2 års erfarenhet av arbete som chef eller ledare
• erfarenhet av att leda i förändring
• flerårig erfarenhet av kommunalt vård- och omsorgsarbete, gäller även i privat regi.
• B-körkort
Det är också meriterande om du har:
• haft din ledande roll inom en politisk styrd organisation
• genomfört ledarskapsutbildning
• har erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller annan verksamhet där förändringsledning och resursplanering är en naturlig del av uppdraget.
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerande ledare som skapar delaktighet, tillit och goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta ansvar. Du är strukturerad och flexibel, har lätt för att prioritera och behåller lugnet även när förutsättningarna förändras.
Du har ett tydligt resultatfokus och förmåga att sätta mål, driva verksamheten framåt och anpassa den för framtidens behov. Samtidigt ser du helheten och fattar välgrundade beslut med verksamhetens bästa i fokus.
Som person är du lyhörd, kommunikativ och relationsskapande. Du samarbetar väl med andra, hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du ser förändring som en naturlig del av utveckling och motiveras av att tillsammans med andra hitta nya arbetssätt som stärker kvaliteten i verksamheten.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Välkommen med din ansökan tillsammans formar vi framtidens hemtjänst.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Tillägg:
Under v.32 är Eva Ström kontaktperson. Under v.33-34 är rekryterande chef Maria Svensson åter i tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337717". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef hemtjänst
Maria Svensson maria.svensson@mjolby.se +46102345737 Jobbnummer
10019504