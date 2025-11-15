Enhetschef till Hälsa och sjukvård
2025-11-15
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom hälsa och sjukvård kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla en av våra sjuksköterskeenheter. Du kommer att arbeta nära dina medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på vården och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra patienter. Du kommer att vara en del av en engagerad ledningsgrupp där samarbete och stöd är prioriterat.
Du kommer ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med resultatenhetschefen och enhetschefskollegorna. Ditt ansvar som enhetschef omfattar medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö, ekonomiskt ansvar samt kvalitetssäkring. Du kommer ha medarbetaransvar för ca 25 legitimerade sjuksköterskor.
Eftersom vår enhet utför hälso- och sjukvård i alla resultatenheter inom förvaltningen är samarbete och kommunikation nyckelord i vår enhet och vardag. Tillsammans jobbar vi för att nå våra uppsatta mål som en helhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med B-körkort och som har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare inom hälso- och sjukvården.
Du är en person som har lätt för att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter i nya omständigheter. Med ett helhetsperspektiv agerar du alltid med hela verksamhetens bästa i fokus. Som ledare är du en förebild som motiverar, delegerar och skapar engagemang för att nå gemensamma mål. Du har förmåga att bygga delaktighet och inspirera dina medarbetare.
Vi värdesätter också din sociala kompetens du är relationsskapande, utåtriktad och aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla goda relationer, vilket bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö.
Vi ser fram emot din ansökan och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Resultatenhetschef
Linda Bejersten linda.bejersten@enkoping.se Jobbnummer
9606498