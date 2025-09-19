Enhetschef till Brynnkällevägen
Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven enhetschef till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till verksamhetetschef och ingår i hens ledningsgrupp. Som enhetschef inom Nytida så kommer du att vara tillståndsbärare för verksamheten hos IVO.
Som enhetschef ansvarar du för att bland annat:
• säkerställa god kvalitet
• driva förbättringsarbete i syfte att öka kvalitet och kundnöjdhet
• skapa och bibehålla goda relationer med kunder, närstående,
uppdragsgivare, myndigheter och andra intressegrupper
• löpande resultatuppföljning och rapportering
• coacha medarbetarna samt skapa förtroende och delaktighet
• rekrytera och introducera nya medarbetare
• bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
• säkerställa kompetens hos medarbetarna
Om Brynnkällevägen
Brynnkällevägen är en gruppbostad i enlighet med LSS 9:9§, personkrets 1. Det är en nybyggd enplansvilla med 6 lägenheter och gemensamma utrymmen. Det är en arbetsgrupp på 9 ordinarie och närmare 10 vikarier. Det är en härlig arbetsgrupp som har lätt till skratt. Vi startade upp i augusti 2024. Vi har 6 stycken som bor hos oss och det är personer med olika funktionsvariationer men så som bland annat autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD samt en del fysiska funktionsnedsättningar. Det är en fantastisk grupp människor att arbeta med och också en del spännande utmaningar. Det finns gratis parkeringar utanför och kommer du med bussen är närmsta hållplats Klareberg. Enheten ligger naturnära med utsikt över Angeredsbron. Vill du läsa mer gör du detta på Nytidas hemsida, Brynnkällevägen 31 - Nytida.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg, beteendevetare) inkl. socialrätt och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning (ändra vid behov) Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: lena.larsson@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Lena Larsson lena.larsson@nytida.se Jobbnummer
9518510