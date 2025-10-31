Enhetschef till Arbetsmarknadsenheten
Falköpings kommun / Administratörsjobb / Falköping Visa alla administratörsjobb i Falköping
2025-10-31
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vad kan vi erbjuda dig?
Som enhetschef blir du en del av ledningsgruppen för Arbetsmarknadsenheten tillsammans med övriga enhetschefer och verksamhetschefen.
Du kommer att ha personalansvar för ca 15 personer.
Du leder arbetet inom Utredning- och kartläggningsenheten tillsammans med ytterligare en enhetschef. Ni ansvarar för att tidigt identifiera individers behov och förutsättningar för arbete eller studier, samt att erbjuda stärkande och rustande insatser i nära samverkan med övriga förvaltningar i kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och privata näringslivet.
Enheten har en central roll i den pågående omorganisationen av arbetsmarknadsprocessen, där vi skapar en tydligare, mer sammanhållen kedja från kartläggning till arbete, studier och egen försörjning. Du får därmed en viktig uppgift i att leda förändring, utveckla nya arbetssätt och bidra till implementeringen av framtidens arbetsmarknadspolitik i kommunen.
I ditt arbete kommer du särskilt att bidra med:
Införandet av kommande aktivitetskrav, där kommunen aktivt stärker stödet till individer att delta i meningsfulla och utvecklande insatser.
Automatiseringen av handläggning inom ekonomiskt bistånd, där digitala lösningar ska frigöra tid till kvalitet och individfokus.
Att vara med att utveckla arbetssätt och uppföljningsmetoder som stärker både rättssäkerhet och effektivitet i processen.
Som enhetschef kommer du att:
- Ha personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enhetens medarbetare.
- Leda, utveckla och följa upp arbetet med utredning, kartläggning och insatser.
- Bidra till att bygga ett helhetsgrepp kring kommunens arbetsmarknadsprocess, i nära samverkan med andra.
Vad söker vi hos dig?
Du ska ha högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, t.ex. socionom, sociologi, socialt arbete, beteendevetenskap, personal- och arbetsliv eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du bör ha erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor, myndighetsutövning eller socialt arbete. Tidigare ledarerfarenhet och god vana av förändringsledning är meriterande. Du ska ha kunskap om arbetsmarknadens strukturer, regelverk och samverkansformer. Vi ser gärna att Du har en god förståelse för digitalisering och automatisering inom kommunala verksamheter.
Som person har du god förmåga att initiera, driva och följa upp utvecklingsarbete. Du har ett strategiskt och analytiskt tänk med förmåga att se samband mellan individnivå, systemnivå och samhällsutveckling. Vidare har du stark kommunikativ och relationsskapande förmåga. Som ledare har du ett lösningsfokuserat och stabilt ledarskap - du leder med tillit, engagemang och tydlighet även i förändring.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-10-31Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, AME, Arbetsmarknadscenter Kontakt
Peter Löfholm 0515-887191 Jobbnummer
9582554