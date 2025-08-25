Enhetschef SÄBO, Gimo
2025-08-25
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du vara med på resan mot en trygg och hållbar äldreomsorg? Vi befinner oss just nu på en förändringsresa som innebär att samordna kompetens och insatser för att uppnå vård och omsorg av högsta kvalité. I denna roll får du möjligheten att tillsammans med dina chefskollegor leda medarbetare på denna förändringsresa. Utöver ett meningsskapande och viktigt arbete erbjuder vi förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.
Östhammars kommuns vision för äldreomsorgens framtid är en äldreomsorg med kunskap, rättssäkerhet och kvalité. Medarbetare och medborgare ska uppleva den som en trygg verksamhet med ett ansvarsfullt handhavande av skattemedel.
Äldreomsorgen ska tillgodose följande i enligt med kommunens värdegrund:
* Ett kunskapsdrivet ledarskap (Öppenhet)
* Ett rättssäkert ledarskap (Tillsammans)
* Ett kvalitetsmedvetet ledarskap (Engagemang)
* Ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap (Ansvar)Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med att bibehålla en patientsäker verksamhet i kombination med utmaningar med ekonomi och budgetföljsamhet. Detta ställer vissa krav på dig som enhetschef vid Lärkbacken. Några av delområdena du kommer att arbeta med är:
Organisation och ledarskap
* Äldreomsorgens medarbetargrupper kräver ett tryggt och engagerat ledarskap. Med dina kunskaper kring arbetsrätt, arbetsmiljö och förändringsarbete skapar du ett tryggt ledarskap gentemot dina medarbetare. Du arbetar lösningsfokuserat och leder ett förändringsarbete med ett motiverat förhållningssätt, vilket skapar trygghet i dina arbetsgrupper.
Ekonomi och budgetföljsamhet
* Äldreomsorgens ekonomi har små marginaler för avvikelser i utfall. Därmed genomför du löpande analyser av kostnader med ett lösningsorienterat angreppssätt vilket säkerställer åtgärder för en ekonomi i balans.
Verksamhetskunskap och kvalitetssäkring
* Genom dina kunskaper i aktuell lagstiftning (SoL och HSL) säkerställer du att utförandet sker med kvalité utifrån dessa rättsliga parametrar. Du säkerställer att brukarnas enskilda behov tillgodoses och upprättar rutiner kring social dokumentation, genomförandeplaner, handlingsplaner och styrande dokument i syfte att kunna erbjuda en högkvalitativ vård gentemot våra brukare.
I Ledningsgruppen för äldreomsorg är vi flera engagerade och drivna kollegor som tar stöd och erfarenhetsutbyte av varandra. Vi arbetar tillsammans med högt i tak och stor omtanke om varandra. I vår förändringsresa är vi modiga och beslutna och delar mycket glädje samt god energi för att skapa en god äldreomsorg för våra brukare.Kvalifikationer
Är du intresserad av att bli vår nästa enhetschef?
Då är det några krav som vi ser att du uppfyller:
* Högskoleutbildning inom Organisation och Ledarskap alternativt erfarenhet med goda resultat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Högskoleutbildning inom Ekonomi och budget alternativt erfarenhet med goda resultat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Högskoleutbildning inom Socialtjänstlagen och/eller Hälso- och sjukvårdslagen alternativt erfarenhet med goda resultat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Goda kunskaper i svenska språket samt systemvana.
* Tidigare erfarenhet av ledande position med personal och budgetansvar.
Lärkbacken är ett somatiskt boende som erbjuder möjligheten för utredning av behov, för personer med psykiatriska svårigheter. Rollen som enhetschef kräver en högskolekompetens som lett till ett legitimerat yrke inom hälso- och sjukvård alternativt flerårig erfarenhet från arbete med socialpsykiatri eller likvärdig verksamhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av våra aktuella verksamhetssystem Viva, Cosmic och Time Care. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Om du har tidigare erfarenhet av avtal och upphandling är även det ett plus.
Som person är du ansvarsfull och drivs av att påverka och göra skillnad för våra brukare och medarbetare. Du är handlingskraftig och tycker om att driva utveckling och gör det på ett förtroendeingivande sätt. Vi uppskattar även din kommunikativa förmåga vilket kommer väl till hand när man leder i förändring. Av samma anledning är det viktigt att du är står stabil och behåller fokus även när det händer mycket omkring dig. Du är en flexibel person som enkelt anpassar dig efter de förändrade omständigheterna som kan komma att uppstå.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser framemot att träffa dig.
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Enhetschef
Lina Häggström Lina.Haggstrom@osthammar.se 0173-862 07 Jobbnummer
9473866