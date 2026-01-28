Enhetschef Rönnebacken
2026-01-28
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Vi kan - vi vill - vi vågar! Vågar du?
Hälsa- och omsorgsförvaltningen har ca 400 medarbetare och är uppdelad i två verksamhetsområden: Stöd och omsorg samt Boende och hälsa där ansvaret för Hälso- och sjukvård ligger.
Placering: Vård- och omsorgsboende Rönnebacken
Publiceringsdatum 2026-01-28
Arbetsuppgifter
Tycker du om utmaningar, ser möjligheter och hittar lösningar?
Vill du skapa goda förutsättningar tillsammans med kollegor och medarbetare för att arbeta utifrån vårdtagarens behov i centrum?
Då kan du vara rätt enhetschef för oss!
Vi har nu fått möjligheten att utöka verksamheten med en till enhetschefstjänst påRönnebacken som ligger i Osby. På Rönnebacken finns två enhetschefsområden, vilket innebär att du arbetar i team med en nära kollega.
Inom vård och omsorgsboende har du goda möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling kopplat till att praktiskt förena socialtjänstlagen tillsammans med nära vård, arbeta med bemanningsekonomi utifrån heltid som norm samt står inför en spännande framtid med att öka digitalisering och användning av välfärdsteknik.
Som enhetschef är ditt uppdrag i huvudsak att följa de mål och riktlinjer som antagits av Hälsa- och omsorgsnämnden vad gäller verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. Din roll är att skapa förutsättningar för medarbetare och verka för att alla arbetar mot uppsatta mål. I det dagliga arbetet leder du verksamheten utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Du utformar verksamheten tillsammans med teamet kring vårdtagaren som består av dig som enhetschef, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.
Organisatoriskt är du underställd områdeschefen och ingår i ledningsgruppen för Boende och hälsa, vilket ger dig möjlighet att vara delaktig i hela verksamhetsområdets utveckling och enhetscheferna har stor nytta av varandra som bollplank och stöd.
Ditt uppdrag är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamheten och att våra vårdtagare ges inflytande över sin vardag.
I enhetschefsuppdraget ingår även individuella ansvarsområde som kan både vara områdesspecifika och förvaltningsövergripande.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av frågorna inom äldreomsorgen med fokus på de vi är till för. Du har ett starkt intresse för att arbeta med ledarskap, teknikutveckling och spännande utmaningar. Du har erfarenhet från arbete som chef inom äldreomsorgen. Har du erfarenhet av arbete med bemanningsekonomi och schema är det meriterande.
Som ledare är du modig, välstrukturerad och organiserad. Du har ett coachande ledarskap, är tydlig, beslutsam och har ett ekonomiskt medvetande. Du kan analysera, effektivisera och utveckla verksamheten utifrån politiska mål och uppdrag och har tydligt vårdtagarfokus i ditt ledarskap.
Tjänsten innebär en hög grad av självständigt arbete som kombineras med mer rutinmässiga administrativa arbetsuppgifter. Denna kombination ställer höga krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetet medför täta kontakter med kollegor, stödfunktioner och övriga medarbetare, varför det läggs stor vikt vid social kompetens och samarbetsförmåga. Som person är du ansvarsfull och delar Osby kommuns värdeord: Kunskap, Mod och Engagemang.
Du har en för tjänsten adekvat högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdigt. Du behärskar det svenska språket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du har goda IT- kunskaper och erfarenhet av att arbeta i IT- baserade verksamhets- och planeringssystem.
B-körkort och tillgång till bil erfordras.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
