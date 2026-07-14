Enhetschef på Arbete och integration
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2026-07-14
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– Ett jobb med plats för utveckling
Är du en engagerad person och vill leda och utveckla enheten på arbete och integration? Utmanas du av att få andra att växa?
Vill du skapa förutsättningar för människor att nå egen försörjning och en hållbar etablering i samhället? Här finns engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor med starkt fokus på medborgarens bästa -- sök till oss på Arbetsmarknad och integration.
Välkommen till oss!
Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stora möjligheter att vara med och påverka en verksamhet i utveckling. Genom förmånen att arbeta i en mindre kommun innebär det stora möjligheter att vara delaktig i en organisation som satsar framåt.
Socialförvaltningens Individ- och familjeoomsorg (IFO) är organiserad i fyra enheter; barn och familjeenheten, vuxenenheten, öppenvårdsenheten samt arbetsmarknads- och integrationsenheten.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten omfattar arbetsmarknads- och integrationsfrågor och har ett högt projektfokus i de insatser vi erbjuder. Samverkan med externa aktörer samt stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden är en del av vår vardag.
Socialförvaltningen i Krokom består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som enhetschef på arbete och integration
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom arbete och integration. Du har verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och arbetar tillsammans med engagerade medarbetare för att erbjuda insatser av hög kvalitet.
Vi befinner oss i förflyttningsprocess där du har en viktig roll i att driva och utveckla arbetet tillsammans med din arbetsgrupp och IFO mot med den nya aktivitetskravsreformen samt nya Socialtjänstlagens intentioner.
Som chef för arbete och integration har du personalansvar för ca 20 medarbetare som arbetar med varierande uppdrag. Inom enheten finns arbetskonsulenter, arbetshandledare, integrationshandledare, projektledare, samordnare och administratörer. Dessa är placerade på tre olika arbetsarenor. En del av arbetet handlar om att vara delaktig i projektansökningar, bemanna projekt, leda styrgrupper samt delta i länsgemensamma nätverk.
Du arbetar nära andra verksamheter inom IFO och samverkar även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringsliv och civilsamhället. Uppdraget och verksamheten är föränderligt och ger möjlighet till nyskapande.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen med övriga enhetschefer och utvecklingssekreteraren. Du förväntas att bidra aktivt till den strategiska utvecklingen av hela verksamhetsområdet.
Din kompetens
Krav för tjänsten:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsfrågor och/eller integration
Erfarenhet av ledarskap med personal-, budget- och verksamhetsansvar samt erfarenhet att arbeta i en politiskt styrd verksamhet
Meriterande egenskaper och erfarenheter är:
erfarenhet av att arbeta projektbaserat
erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
För att lyckas i rollen ser vi det viktigt att du är trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och tillit. Du har förmåga att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett närvarande och coachande ledarskap. Det är även viktigt att du kan se helheten i en komplex verksamhet.
Som person är du självgående, strukturerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt kan skapa engagemang kring arbetsuppgifter och verksamhet. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse.
Krokoms kommun har friskvårdsbidrag, årsarbetstid och semesterväxling
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning
Sista ansökningsdag 2026-08-16
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Tillsammans med ett härligt gäng engagerade kollegor vill jag ge dig möjlighet att vara med att fortsätta att utveckla arbete och integration på IFO i Krokom. Här får du möjlighet att vara en del verksamheten och göra skillnad på riktigt.
Det är viktigt för mig med förtroende och öppen dialog. Mitt mål som chef är ett synligt och nära ledarskap där jag vill vara ett bra stöd för dig och övriga inom verksamheten.
Så har du adekvat utbildning, de personliga egenskaperna och erfarenhet av en eller par av de övriga kvalifikationerna, så tveka inte att söka!
Välkommen
/Kristina Lundin, IFO-chef
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8 (visa karta
)
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Verksamhetschef
Kristina Lundin kristina.lundin@krokom.se +4664016288 Jobbnummer
10002596