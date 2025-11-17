Enhetschef lagerverksamhet civil beredskap
2025-11-17
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
, Hallsberg
, Örebro
, Norrköping
, Västerås
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Enhetschef erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut, förvalta och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov planerar Svenska kraftnät att bygga 7 000 kilometer stamnätsledningar den kommande 20-årsperioden. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som enhetschef för våra beredskapslager har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och driva lager-verksamheten inom ramen för civil beredskap på division Nät.
Du säkerställer att våra lager är rätt dimensionerade, effektiva och redo att användas vid behov - oavsett om det handlar om kris, störning i leveranskedjor eller höjd beredskap.
Du ansvarar för att utveckla och förvalta befintlig verksamhet mot ställda krav. Du deltar aktivt i strategisk utveckling av förrådsverksamheten i nära samarbete med resten av organisationen.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och utveckla enheten och dess medarbetare.
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, avtal och säkerhetsrutiner.
• Ansvara för planering, uppföljning och rapportering av verksamhet och budget.
• Förvaltning av våra lager.
• Utveckla processer för logistik, kvalitetssäkring och beredskapsplanering.
• Ansvar för budget och personal.
I rollen som enhetschef ingår även:
• Personal-och resultatansvar.
• Hålla regelbundna utvecklings- och lönesamtal.
• Följa upp arbetet inom enheten och avrapportera till sektionschef.
• Resurshantering av egen personal samt resurskonsulter.
Som enhetschef får du möjlighet att utvecklas både som ledare och chef i en dynamisk och föränderlig organisation. Tjänsten ger möjlighet att bygga en viktig funktion inom samhällsviktig infrastruktur.
Enheten står just nu inför en spännande förändrings- och tillväxtresa!
Det innebär både en komplex och utvecklande roll där du får vara med och forma framtiden. För att lyckas blir det avgörande att vi har god förståelse av våra intressenter och de faktorer som styr våra beslut och vår inriktning. Du har god möjlighet till vidareutveckling inom ramen för rollen.
I den här rollen får du kombinera strategiskt tänkande med operativt ansvar och bli en nyckelspelare i en verksamhet i förändring. Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och inflytande - här får du växa tillsammans med oss.
Tjänsten är placerad på avdelning anläggningar på sektion Civil beredskap. Enheten för lager och förråd består idag utav tre personer men avser att växa signifikant under närmaste tiden.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Vi ser också att du kan samarbeta, samverka och kommunicera med andra och uppskattar att arbeta mot mål och skapa resultat. Du har förmåga att anpassa dina prioriteringar och din planering efter dessa och kan ändra inriktning när målen förändras. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och hittar nya vägar framåt om hinder uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har relevant utbildning inom logistik, beredskap, förvaltning; alternativt motsvarande utbildning eller kompetens förvärvad på annat sätt, som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Vidare har du:
• Tidigare erfarenhet som chef med personal samt budgetansvar.
• Tidigare erfarenhet av logistik och lagerverksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete i en komplex miljö.
• Dokumenterad erfarenhet inom ramen för civil beredskap inom energisektorn.
• Förmåga att omsätta en komplex kravbild till konkreta åtgärder inom eget verksamhetsområde.
• B- körkort.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Kunskap och erfarenhet av projektledning.
• Truckkort kategori A1-A4, B1-B4, samt lastmaskinsbevis (C2).
• Innehar dokumenterad kunskap om explosivvara.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Åsbro
• Resor inrikes förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 8 december 2025, vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning, beredskap kan komma att ingå
• I denna rekrytering tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna rekryterande chef Joakim Lempiäinen, tel. nr 010-489 2135. alternativt ansvarig rekryterare Ethel Marx, tel. nr. 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Svenska Kraftnät
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9608476