Enhetschef inom korttidsverksamhet

En av våra enhetschefer kommer att gå vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en ersättare.
Vill du vara med att leda och utveckla framtidens vård och omsorg i Borås Stad som enhetschef?
Är ditt ledarskap präglat av mod, engagemang och tydlighet? Då är det dig vi söker!
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav 90 talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem som vi är till för.
Inom vård- och äldreförvaltningen består verksamhetsområdet Förebyggande, korttid och larm av tre korttidsenheter, en larm- och nattorganisation och professioner inom förebyggande verksamhet. Totalt arbetar närmare 260 medarbetare inom det verksamhetsområdet. Verksamheten leds av en verksamhetschef och sju enhetschefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de vi är till för. Vi vill skapa trygghet och erbjuda en god vård och omsorg. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna boendet där personen får vård och omsorg dygnet runt.
Korttidsverksamheten kännetecknas av vård- och omsorg som ges personer under en begränsad tid vilket leder till ett ständigt flöde av nya patienter inom korttiden. Det är företrädesvis somatisk inriktning på korttidsenheterna men det förekommer även växelvård. Rollen som enhetschef kännetecknas av ett nära samarbete med andra professioner för att säkerställa en personcentrad vård utifrån individuella vård- och omsorgsbehov.
Enhetschef inom korttidsverksamhetPubliceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde Förebyggande, korttid, larm- och nattorganisationen. Tillsammans med övriga chefskollegor bidrar till att driva verksamheten framåt på ett strategiskt plan. Ledningsgruppen träffas regelbundet vilket också möjliggör utrymme för erfarenhetsutbyte chefer emellan. Samarbete och att hjälpas åt att bidra till helheten är viktigt för oss.
Som stöd i ditt chefsuppdrag har du även ett nära samarbete med personal- och ekonomiavdelning och på den egna enheten finns även ett administrativt stöd i form av samordnare. Du kommer även att ha ett nära samarbete med en chefskollega som ansvarar för den legitimerade personalen på enheten.
Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du samordnar, leder och utvecklar arbetet inom enheten utifrån rådande mål, riktlinjer och lagstiftning. Du initierar och driver utvecklingsfrågor inom ditt område. Tillsammans med dina medarbetare, däribland skyddsombud, utvecklar du arbetssätt och rutiner för att skapa engagemangoch arbetsglädje med fokus på kvalitet i vård- och omsorgsarbetet samt yrkesstolthet och arbetsillfredsställelse bland medarbetarna.
Vi vill erbjuda dig är ett varierande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad!
Övrig information
Läs mer om hur det är att arbeta i Borås Stad! Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Du har tidigare yrkeserfarenhet av att leda en personalintensiv verksamhet med budget- och medarbetaransvar, gärna inom offentlig verksamhet och har en kandidatexamen i socialt arbete, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Det är självklart för dig att driva verksamheten mot uppsatta mål på ett strukturerat och utvecklingsorienterat sätt. Vi värdesättr om du har yrkeserfarenhet av att driva utvecklingsarbete med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Som person är du är nyfiken och drivande och visar ett starkt engagemang för att utveckla verksamheten i en positiv riktning. Vidare har du lätt för att skapa förtroende i olika möten och har förmågan att uppmuntra, stödja och dina medarbetare på ett sätt som leder till såväl måluppfyllelse i verksamheten som arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet hos medarbetarna.
Inom Borås Stad arbetar vi för ett tillitsbaserat ledarskap inom organisationen och söker dig som är en trygg och modig ledare med förmågan att skapa engagemang. Ditt ledarskap är en viktig framgångsfaktor i tjänsten, stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
