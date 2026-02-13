Enhetschef Hemvården
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bidra till en ännu bättre livskvalité för våra äldre! Socialförvaltningen i Åstorp är inne i en spännande förbättringsresa där en ny organisation är framarbetad utifrån följande styrningsstruktur; kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap. Vår nya ledningsgrupp har tagit form och vi söker nu dig som vill vara en del i utformningen av denna förbättringsresa. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Förvaltningens uppdrag är att ge människor stöd till förbättrade livsvillkor och ett självständigt liv.
Socialförvaltningen tillämpar tillitsbaserad styrning och ledare förväntas ha en hög grad av självkännedom, självledarskap, intresse av utveckling av sitt ledarskap och en förmåga att omsätta beslut i handling.
Vi söker nu en enhetschef till vår hemvård. Hemvården består av tre områden med en ansvarig enhetschef för varje. Områdena är fördelade enligt följande; Centrum, Yttre och Kvidinge. Antal medarbetare är ca 30-35. Denna tillsvidaretjänst gäller för område Yttre. Då hemvården har tre enhetschefer, finns det redan ett etablerat samarbete och gott kollegialt stöd. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för hemvården, som är verkställande av hemvårdsinsatser för omsorgstagare bor hemma i egen lägenhet.
Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att leda, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet fattade beslut och utifrån den lagstiftning som finns. Som enhetschef har du ansvar för helheten, det vill säga för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Vård och omsorg, där ingår du i ett team med 7 andra kollegor.
För att lyckas i rollen som enhetschef tillämpar du ett nära och coachande ledarskap. Det förutsätter en lyhördhet och en god förmåga att skapa ett tillitsfullt arbetsklimat.
Fortlöper processen som vi önskar, planerar vi för intervjuer 13 mars 2025, så reservera gärna detta datum.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har högskoleexamen med inriktning mot social omsorg, socionom eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är av stor vikt att det finns erfarenhet av att arbeta som chef inom aktuellt verksamhetsområdet och gärna inom politiskt styrd organisation.
Du är kreativ, handlingskraftig och har mod att pröva nya vägar. Du har en positiv människosyn med förmåga att entusiasmera och utveckla andra så att uppsatta mål nås. Eftersom rollen innebär mycket samverkan ser vi det som självklarhet att du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer med dina samarbetsparter.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med välfärdsteknik för att klara vårt uppdrag. Vi ser det som självklart att du är väl förtrogen med att arbeta i digitala system. Du är positiv och engagerad i att utveckla ett modernt digitalt arbetssätt. Vana att arbeta i LifeCare och TimeCare pool/planering är meriterande.
Vi tillämpar chef i beredskap, vilket innebär att vi har rullande schema veckvis all tid utanför kontorstid, torsdag till torsdag, ca-4-5 veckor på ett år.
Vi kommer lägga stor vikt vid att hitta rätt person för både kollegie- och medarbetarteamet.
Fortlöper processen som vi önskar, planerar vi för intervjuer 7 januari 2025, så reservera gärna detta datum.
