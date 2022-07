Enhetschef hemtjänst, Bureå

Det händer mycket i Skellefteå. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Inom socialkontorets vård- och omsorgsavdelning ger vi stöd till människor i hela Skellefteå, så att individen ska kunna leva livet bäst möjligt. Det handlar om allt från hemtjänst och vård-och omsorgsboenden till dagverksamhet för personer med demenssjukdomar samt stöd till deras anhöriga. Tillsammans utformar vi ett stöd som ökar möjligheterna till att alla ska kunna leva livet bäst möjligt med rätt omvårdnad.Vi söker nu en engagerad enhetschef till hemtjänsten i Bureå som vill utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med chefskollegor och medarbetare.2022-08-01Arbetet innebär att leda och ansvara för eget område mot satta resultatmål och att inom ramen för aktuell lagstiftning säkerställa vård och omsorg för vårdtagarna, i rätt tid, med rätt kvalitet till rätt kostnad. Du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.Som chef i vår verksamhet bidrar du till en kultur där vi arbetar med den individens fokus och stödjer denne för att leva livet bäst möjligt. Du driver arbetet framåt utifrån politiskt fattade beslut för att uppnå måluppfyllelse och du bidrar till verksamhetens utveckling.Vi söker dig som vill ta dig an ett viktigt uppdrag och som drivs av utmaningar. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling. Detta uppnår du genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Det är naturligt för dig att jobba med ett coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor.Som chef förväntas du vara en bärare och ett föredöme när det gäller våra etiska principer och att arbeta aktivt med tillit som ledningsfilosofi.Du har högskoleexamen samt chefs- eller ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård och omsorgsarbete och har kunskap om äldres situation och behov.Du har B-körkort.ÖVRIGTSocialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Sista dag att ansöka är 2022-08-21