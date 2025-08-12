Enhetschef hemtjänst
Aariya Omsorgsgruppen AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
Om oss Mervida AB är ett omsorgsbolag som är mitt uppe i en spännande tillväxtresa med verksamhet inom boendestöd, hemtjänst och ledsagning. Idag har vi ca 400 medarbetare fördelat på 12 olika enheter i Stockholm och i Norrköping.
Vi söker nu en erfaren enhetschef till vår hemtjänstverksamhet i Järva som vill vara med och bygga ett modernt omsorgsbolag .
Om uppdraget Uppdraget innebär att leda, utveckla och ansvara för den dagliga driften av verksamheten. Du har ansvar för att verksamheten håller hög kvalitet i enlighet med avtal, budget, policys och lagkrav.
Vi efterfrågar ett nära ledarskap, där du tillsammans med oss skapar en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Du säkerställer att personal och organisation utvecklas i linje med företagets mål och värdegrund. Uppdraget innebär även strategiskt arbete och du förväntas styra efter ekonomiska mål.
Vidare förväntas du vara en förebild för organisationens värderingar och bidra till dess utveckling. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har en dokumenterad högskoleutbildning inom vård och omsorg, ledarskap eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap, är prestigelös och en självklar lagspelare. Du är van vid att styra och leda utifrån ekonomiska mål och har haft personalansvar tidigare.Publiceringsdatum2025-08-12Kompetenser
Utbildning inom socialrätt
Utbildning inom arbetsrätt
Tidigare chefserfarenhet (minst 2 år)
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft office
God vana av digitala system för verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete
Körkort
Din personlighet Du behöver vara lösningsorienterad, kommunikativ och relationsskapande med stark förmåga att motivera och engagera medarbetare. Du behöver vara flexibel och kunna prioritera och fatta välgrundade beslut i en dynamisk arbetsmiljö. Om tjänsten
Lön: Fast månadslön enlig överenskommelse. Tillämpar provanställning.
Plats: Stockholm, Akalla
Tillträde: 1 oktober, intervjuer sker löpande Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aariya Omsorgsgruppen AB
(org.nr 559404-9610), https://mervida.se Arbetsplats
Aariya Kontakt
Emma Brännström emma.brannstrom@mervida.se Jobbnummer
9454403