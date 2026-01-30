Enhetschef, Hälso- och sjukvård Äldre, Rehab
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-01-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå inom både särskilt boende och ordinärt boende. Nuvarande enhetschef inom rehabilitering i hemsjukvården går vidare till annan tjänst i verksamheten och vi behöver då ersättare.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom Hälso- och sjukvård Äldre har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för cirka 20-30 medarbetare, huvudsakligen fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du arbetar i nära samarbete med övriga enhetschefer i verksamheten och rapporterar till biträdande verksamhetschef. Du ingår även i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre.
Uppdraget som enhetschef innebär bland annat att:
leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
utveckla och effektivisera samverkan med regionen
arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
ge återkoppling på utfört arbete.
I rollen ansvarar du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.
Vi erbjuder dig
ett omväxlande och stimulerande arbete med många kontakter inom och utanför vår organisation.
ett engagerat team av medarbetare och chef där det finns målfokus, stort engagemang och omtanke.
delaktighet och ansvar för att skapa förutsättningar att utveckla verksamheten att möta framtidens behov.
en flexibilitet att förena arbetet med föräldraskap och fritid.
ett fantastiskt roligt jobb, där du gör skillnad varje dag!
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård samt att du har tidigare erfarenhet som chef eller ledare.
Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och som värdesätter ett nära, förtroendefullt samarbete med både medarbetare och kollegor. Du är prestigelös, har lätt för att prioritera även i pressade situationer och arbetar strukturerat. Du ser ditt uppdrag i ett helhetsperspektiv och har alltid den enskilda personens behov i fokus.
I rollen ansvarar du bland annat för att ta fram redovisningar, rutiner och informationsmaterial. Därför behöver du ha god vana av att arbeta i Word, PowerPoint och Excel samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. B-körkort krävs.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Mia Andersson, verksamhetschef 090-163118 Jobbnummer
9713795