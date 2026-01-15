Enhetschef för Skydd- och bevakningsenheten
2026-01-15
Nu söker vi Enhetschef för Skydd- och bevakningsenheten med placering i Stockholm. Hos oss finns ett engagerat team som stöttar varandra, utbyter erfarenheter och som har en god gemenskap. Du rapporterar direkt till Säkerhetschef.
Om tjänsten
Som Enhetschef är ditt huvudsakliga uppdrag att säkerställa att enheten kan utföra sina uppgifter enligt gällande lagstiftning, instruktioner och säkerhetskrav under såväl fred, kris som krig. I uppgiften ingår bl.a. att skydda Teracoms verksamhet, personal och materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rollen omfattar att analysera, planera och leda inom följande områden:
• bevakning och skydd av totalförsvarsviktig infrastruktur
• säkra transporter av personal och materiel
• person skyddsinsatser
• användande av drönare och andra sensorer för teknisk spaning
• brand- och katastrofinsatser vid behov
Arbetsmiljö-, budget- och personalansvar samt resursplanering och kompetensutveckling
Leder, utvecklar och genomför arbetet med enhetens krigsuppgift
Genomföra riskanalyser utifrån tilldelade uppgifter.
Säkerställa att skyddsvakts verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning (t.ex. skyddslagen, säkerhetsskyddslagen).
Upprätta och följa upp rutiner, instruktioner och rapportering kopplat till uppdrag för Skyddsvakter.
Vara kontaktperson gentemot Polismyndigheten och andra relevanta myndigheter.
Följa upp incidenter och vidta åtgärder för att förebygga framtida händelser.
Bidra till utveckling av säkerhetskulturen inom organisationen.
Säkerställa att lokalvård, serviceuppgifter och receptionsarbete genomförs på ett strukturerat sätt med stöd av Teamledare inom enheten.
Erfarenhet som polis, militär eller motsvarande i ledande roll.
Dokumenterad erfarenhet av operativ ledning inom säkerhetsverksamhet.
Kunskap och erfarenhet om personskydd.
Kunskap och erfarenhet av vapen inom ramen för bevakning och skydd
God kännedom om skyddslagen, säkerhetsskyddslagen och relevanta föreskrifter.
Utbildning inom säkerhet och ledarskap.
God administrativ förmåga och vana att dokumentera insatser och händelser.Dina personliga egenskaper
Tydlig och trygg ledare med god kommunikationsförmåga.
Hög säkerhetsmedvetenhet och integritet.
Modig och innovativ.
Förmåga att fatta beslut under press.
Samarbetsinriktad och ansvarstagande.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till Sveriges säkerhet och beredskap. Vi erbjuder en innovativ arbetsmiljö där idéer tas tillvara, med en närvarande chef och korta beslutsvägar. Du får marknadsmässiga villkor och goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll. Bland våra förmåner finns friskvårdsbidrag, Rikskortet samt arbetstidsförkortning mm. Läs mer på Teracoms hemsida. Övrig information
För anställning krävs godkänt drog- och alkoholtest, bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt eller nordiskt medborgarskap.Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och personligt brev senast den 2026-01-29. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta Säkerhetschef Stefan Steijnick på e-post stefan.steijnick@teracom.se
Välkommen med din ansökan!
Om Teracom
Teracom skapar stabila och tekniskt flexibla lösningar för att hantera framtidens kommunikations utmaningar. Vi är det självklara valet för aktörer med de allra högsta kraven på att information ska nå fram opåverkad. Som ett statligt ägt bolag har vi över 100 års erfarenhet av att vara en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur. Över tid har Teracom utvecklats från pionjär inom utsändning av tv och radio till att bli en ledande aktör inom säker kommunikation.
Vi har service- och beredskapspersonal för egna och andras nät redo i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Det gör att vår infrastruktur för säker kommunikation ska stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Nu hjälper vi kunderna att möta morgondagens krav och garanterar att det som sänds ut också är det som kommer fram - i hela Sverige, i alla lägen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teracom AB
104 25 STOCKHOLM
