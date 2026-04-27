Enhetschef Ekonomiskt bistånd
2026-04-27
Arbetsuppgifter
Är du nyfiken på ledarskap och vill använda din erfarenhet till att göra verklig skillnad både för medarbetare och för människor i utsatta livssituationer? Då kan rollen som enhetschef för Ekonomiskt bistånd vara nästa steg för dig.
Om uppdraget:
Som enhetschef leder du verksamheten för ekonomiskt bistånd, som har ett viktigt uppdrag att ge stöd till individer och familjer som befinner sig i social och ekonomisk utsatthet. Verksamheten står inför en period av fortsatt utveckling och förändring. Den nya socialtjänstlagen ska nu förvaltas och omsättas i praktiskt arbete, samtidigt som delar av handläggningen digitaliseras.
I rollen får du möjlighet att, tillsammans med medarbetare och chefskollegor, vara med och forma framtidens arbetssätt med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och ett hållbart arbetsliv.
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. Du leder med ett nära och tillgängligt ledarskap och skapar goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag. En viktig del av rollen är att ge individuellt stöd, skapa struktur i vardagen och driva utveckling i en verksamhet som präglas av både komplexitet och högt engagemang.
Du ansvarar för att planera, följa upp och utveckla enhetens arbete med tydligt fokus på resultat och kvalitet. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp, där du bidrar med både strategiska och operativa perspektiv för att nå verksamhetens gemensamma mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd eller annan relevant erfarenhet av socialt arbete.
Tidigare chefserfarenhet är inget krav. Har du haft en samordnande, handledande eller annan ledande roll ser vi det som meriterande. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för ledarskap och en vilja att utvecklas i chefsrollen.

Dina personliga egenskaper
Som enhetschef har du förmåga att skapa helhetssyn och leda en verksamhet i förändring. Du ser samband, identifierar behov och tar initiativ till utveckling på ett strukturerat och långsiktigt sätt.
Du är ansvarstagande och trygg i ditt beslutsfattande, med förmåga att väga samman olika perspektiv för verksamhetens bästa. Du skapar engagemang kring mål och strategier, kommunicerar tydligt och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Förändringar och nya förutsättningar möter du med ett positivt, nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Inledande intervjuer planeras att genomföras under vecka 22. Slutintervju är planerad till den 1 juni.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 30/26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Växjö Kommun
351 12 VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd

Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000
