Enhetschef Byggunderhåll Forsmarks kärnkraftverk
2025-08-29
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Vill du leda en nyorganiserad byggunderhållsenhet - med fokus på samverkan och framtidens lösningar och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp. För att nå våra mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker nu en trygg och engagerad Enhetschef till Byggunderhåll som vill ta ansvar för både människor och teknik i en verksamhet med stor betydelse.
Byggunderhållsenheten ansvarar för att säkerställa att våra byggnader, strukturer och anläggningsdelar är i gott skick - både ur säkerhets-, funktions- och arbetsmiljösynpunkt. Enheten har nyligen genomgått en omorganisation och består nu av tre grupper med nya gruppchefer. Totalt omfattar enheten cirka 30 medarbetare samt inhyrda entreprenörer.
Enheten är inne i ett utvecklingsskede med ny gruppindelning och ledarskap, vilket ger dig en viktig roll i att forma teamet, bygga upp ledningsgruppen och skapa en stabil och samverkande arbetsmiljö.
Om rollen
Som Enhetschef för Byggunderhåll på Forsmark får du ett övergripande ansvar för enheten. Du leder tre gruppchefer och en medarbetare i stab, och ingår i underhållsavdelningens ledningsgrupp där du bidrar till gemensam utveckling och långsiktig planering. Rollen innebär både operativt ledarskap och strategiskt arbete.
Det här är en roll med stort ansvar och stora möjligheter att påverka. Du blir en del av en samhällsviktig verksamhet i förändring, där din erfarenhet och ditt perspektiv behövs. Hos oss får du bidra till verklig utveckling - i en verksamhet som värnar både teknik, människor och framtidens energiförsörjning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och stötta gruppcheferna i deras dagliga arbete
• Skapa en samverkande, lösningsorienterad och trygg kultur
• Säkerställa att byggunderhåll sker enligt rutiner, regelverk och säkerhetskrav
• Planera bemanning och kompetensförsörjning i samverkan med interna och externa aktörer
• Bidra till strategiskt förbättringsarbete i ledningsgruppen
• Följa upp och utveckla samarbetet med entreprenörer och leverantörer
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som chef, gärna inom industri, teknik eller annan samhällskritisk verksamhet. Du är trygg i ditt ledarskap, har förmågan att bygga starka team och är närvarande i vardagen. Du är modig och uthållig - du ger inte upp när det blir svårt, utan söker lösningar och når fram. Du har ett genuint intresse för förbättringsarbete, och du trivs med att skapa engagemang och riktning i en verksamhet under utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet
• Erfarenhet av förändringsledning och entreprenörssamverkan
• Förmåga att skapa tillit, engagemang och goda relationer
• Ett lösningsfokuserat och inkluderande ledarskap
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du ett utvecklande arbete i en miljö där säkerhet, kvalitet och teknik står i centrum. Du får ett stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till en god kompetensutveckling.
Att livet i sin helhet ska gå ihop är grundläggande för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner såsom som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera, läs mer om våra fina förmåner här
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Placeringsort: Forsmark
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Lena Åkman 0722481061 eller stf Tommy Jansson 0706081934
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Akademikerna - Anders Karlsson, Ledarna - Ida Engvall Walther, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Dick Skattberg . Samtliga nås på telefon 0173-81 000
Välkommen med din ansökan senast den 17/9 2025. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar (enbart) ditt CV. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande i den här processen. Vänta därmed inte att skicka in din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
