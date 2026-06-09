Skolchef med mod, driv och helhetssyn sökes!
Tyresö Kommun / Pedagogchefsjobb / Tyresö Visa alla pedagogchefsjobb i Tyresö
2026-06-09
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Vad vi gör och vill
I Tyresö möter du en skolorganisation med stabila resultat, etablerade strukturer och en tydlig ambition: hög kvalitet och likvärdig utbildning för alla elever. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för samtliga verksamheter inom utbildning från förskola till kommunal vuxenutbildning samt vår måltidsenhet. Förvaltningskontoret består av cirka 30 anställda som arbetar tillsammans för att säkerställa en stark grund att stå på med ett gemensamt fokus på fortsatt utveckling.
Inom verksamhetsområdet grundskola ingår 13 kommunala grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem samt mångfaldsenhet. Totalt arbetar cirka 840 medarbetare inom grundskolan i en organisation som är uppbyggd för långsiktig kvalitet och stabilitet. Som skolchef leder du verksamheten i nära samverkan med våra 15 engagerade och kompetenta rektorer.
Ledarskap i Tyresö
I Tyresö arbetar vi för en kultur baserad på tillit och ett utvecklande medarbetar- och ledarskap. Det utvecklande ledarskapet tar sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att leda med tydlig riktning, tillit och höga förväntningar – och att tillsammans med organisationen ständigt utveckla verksamheten genom att fråga, tänka och pröva.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som skolchef tar du vid en väl fungerande verksamhet med goda resultat och ett tydligt kvalitetsarbete. Uppdraget handlar om att förvalta, förädla och vidareutveckla – samtidigt som du med trygg hand leder i en tid som kräver kloka och kostnadseffektiva omställningar. Du kombinerar kontinuitet med utveckling och säkerställer att verksamheten fortsatt håller hög kvalitet i en föränderlig omvärld.
Rollen innebär ett övergripande strategiskt ansvar för kvalitet, resultat, personal, ekonomi och likvärdighet inom grundskolan. Du verkar i gränssnittet mellan politik och verksamhet, där du omsätter politiska mål och prioriteringar till konkret utveckling och struktur i organisationen.
I uppdraget ingår att:
Bidra aktivt i förvaltningens ledningsgrupp med ett helhetsperspektiv på hela utbildningskedjan och kommunens gemensamma riktning. Leda och samordna hela grundskoleorganisationen inom givna ekonomiska ramar. Skapa förutsättningar för rektorer och professionen att lyckas genom att leda, stödja och följa upp dem i deras uppdrag. Ta fram välunderbyggda beslutsunderlag till nämnd och politisk ledning. Företräda kommunen i utbildningsfrågor samt driva och delta i dialog och samverkan med fackliga organisationer centralt och andra externa aktörer.
Vem är du?
Du är en trygg och självständig ledare som motiveras av att göra verklig skillnad för barn och elevers lärande och framtid. Du trivs i en verksamhet som redan fungerar väl, och drivs av att ta vara på befintliga styrkor för att bygga vidare på kvaliteten över tid. Du ser värdet i struktur, systematik och gemensamt lärande, och har en vilja att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling snarare än snabba lösningar.
Krav och kvalifikationer:
Utbildning: Relevant akademisk utbildning (exempelvis inom pedagogik, statsvetenskap eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig) samt genomfört statligt rektorsprogram.
Erfarenhet: Flerårig strategisk ledarerfarenhet från grundskola med goda resultat över tid. Du har erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå och är trygg i samverkan med nämnd och politisk ledning.
Chefserfarenhet: Dokumenterat helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi där du framgångsrikt lett genom andra chefer. Du är van att utveckla och leda en samordnad chefsgrupp med fokus på tillit, gemensamt ansvarstagande och kontinuitet.
Verksamhetsutveckling: Erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på kvalitet, hållbar ekonomi och kostnadseffektiv omställning.
Kunskap: God och förtroendeskapande kunskap om skollagen, läroplaner och övriga styrdokument, samt vana av att omsätta dessa i praktisk verksamhetsstyrning. Du har god ekonomisk förståelse (budget, uppföljning och analys) samt insikt i en politiskt styrd organisation, arbetsrätt och arbetsmiljö.
Meriterande:
Genomförd skolchefsutbildning och/eller Försvarshögskolans konceptutbildning i Utvecklande ledarskap (UL).
Som person är du...
• en tydlig och självgående ledare som har förmågan att hålla riktning över tid och omsätta övergripande mål till konkreta resultat. Du kombinerar höga krav med stor tillit – du bygger starka relationer, skapar engagemang och får en organisation att arbeta mot gemensamma mål.
Din kommunikativa förmåga är stark; du uttrycker dig tydligt, lyhört och förtroendeskapande, även i komplexa eller känsliga situationer som kräver snabb och säker hantering. Slutligen är du strategisk och analytisk med en god helhetssyn. Du kan tolka komplexa sammanhang, se mönster och strukturera processer för att fatta välgrundade beslut som driver verksamheten framåt med precision och eftertanke.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 30 juni. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Elisabet Schultz Förvaltningschef, 08-5782 9691
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Elisabet Schultz elisabet.schultz@tyreso.se +46857829691 Jobbnummer
9956024