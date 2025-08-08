Enhetschef avdelning regelgivning enhet 4
2025-08-08
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.Ditt nya jobb
Som enhetschef på avdelningen Regelgivning leder du en verksamhet som bidrar till att förebygga ohälsa och olycksfall genom att utveckla och förvalta regler och vägledning inom viktiga arbetsmiljöområden. Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för en grupp om cirka 12 medarbetare och arbetar aktivt med att skapa ett gott arbetsklimat och en hållbar arbetsmiljö inom enheten. Du planerar, prioriterar och följer upp enhetens arbete och ansvarar för att leda både den dagliga verksamheten och den långsiktiga utvecklingen.
Enhetschef för Enhet 4 ansvarar för områden som ergonomi, digitalisering och automation, vibrationer, buller, personlig skyddsutrustning, explosionsfarliga miljöer, trycksatta anordningar samt rök och kemdykning. Arbetet innebär att leda utvecklingen av regelverk som är anpassade till teknisk utveckling och nya risker. Du samverkar med interna och externa aktörer, inklusive EU-organ, branschrepresentanter och andra myndigheter, och bidrar till att skapa tydliga och relevanta arbetsmiljöregler.
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med andra enheter. Arbetsveckorna består bland annat av samtal med medarbetare, planerings- och uppföljningsmöten, beredning av ärenden, samverkan med fackliga företrädare och kontakter med externa aktörer. Rollen kräver att du trivs med att växla mellan operativa frågor och strategiskt utvecklingsarbete.
Om avdelningen
Avdelningen Regelgivning vid Arbetsmiljöverket har som uppdrag att utveckla och förvalta arbetsmiljöregler som bidrar till ett hållbart och säkert arbetsliv. Vi skapar tydliga, effektiva och användarvänliga regler med fokus på framtidens arbetsliv och god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket står inför en ny organisation som träder i kraft den 1 januari 2026. Digitalisering är en stor del av verksamhetsutvecklingen. Som enhetschef blir du en del av ett ledningsteam med sex enhetschefskollegor och mig Peter som avdelningschef, tillsammans bygger vi ett starkt lag. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och värdesätter samverkan, både inom avdelningen och med övriga delar av myndigheten, för att vi ska bidra till att tillsammans framgångsrikt utveckla och leda Arbetsmiljöverkets uppdrag. Publiceringsdatum2025-08-08Bakgrund
Rollen kräver att du har:
• Relevant högskoleutbildning om minst 180 hp/120 gamla hp.
• Flerårig aktuell chefserfarenhet med personal-, budget, resultat- och arbetsmiljöansvar.
• Erfarenhet av att leda specialister med kompetens i olika ämnesområden.
• Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.
• God IT-vana och erfarenhet att använda olika digitala plattformar och IT-system.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ledarskap i offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av arbete med att utforma eller tillämpa föreskrifter inom arbetslivsområdet.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i din ledarroll om du har ett helhetsperspektiv, en god problemlösningsförmåga och är resultatorienterad. Du är en lagspelare som delar med dig av information för att uppnå teamresultat. Din kommunikation är enkel och tydlig. Vidare är du strukturerad och du försöker aktivt få med andra i riktningar och beslut. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna eller på annan ort där Arbetsmiljöverket har kontor. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar vi förtroendearbetstid för chefer och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Om oss och våra förmåner och villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester och arbetsprov i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 38.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025!
