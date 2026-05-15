Enhetschef
Vill du vara med och bygga upp en ny enhet från grunden och bidra till hållbara arbetssätt i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker nu en trygg, engagerad och strukturerad enhetschef till vår nyinrättade enhet för ekonomiadministration och viss myndighetsutövning inom vård- och omsorgskontoret.Publiceringsdatum2026-05-15Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef får du en central roll i kontorets arbete. Du är underställd avdelningschef inom avdelningen Funktionsstöd, men arbetar brett och kontorsövergripande. Du har personalansvar för 8 medarbetare och visst budgetansvar samt ansvar för struktur, arbetssätt och leveranser inom din enhet.
Eftersom enheten är nyinrättad får du ett stort ansvar och möjlighet att forma verksamheten - från uppbyggnad av hållbara processer till samverkan med övriga delar av kontoret. Uppdraget innebär ett nära ledarskap, tydlig riktning och ett kontinuerligt samarbete med andra avdelningar. Att ibland arbeta utanför den egna boxen och stötta kollegor på kontoret är en självklar del av rollen.
Du förväntas leda din enhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart, både för den egna verksamheten och för vård- och omsorgskontoret som helhet. Samverkan, transparens och helhetsperspektiv är centrala arbetssätt hos oss.
Inom avdelningen kommer bland annat följande delar vara organiserade,
Fakturahantering och viss ekonomiadministration
Bostadsanpassningsbidrag
Avgifter
Sjuklöner inom personlig assistans
Statsbidrag
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren chef med trygghet i ditt ledarskap och en öppen, ödmjuk inställning till utveckling och förändring. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har förmåga att tänka nytt när det behövs. Ett ekonomiskt tänk och se ekonomiska samband är en förutsättning för att klara uppdraget. Eftersom enheten tillhör vård- och omsorgskontoret behöver du ha ett genuint intresse för våra målgrupper och en vilja att sätta dig in i områden där du ännu inte har full kunskap. Vi är ett mindre kontor och värdesätter prestigelöshet och förståelse för att vi tillsammans arbetar med olika delar av samma helhet.Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsutbildning Flerårig erfarenhet som chef Erfarenhet av ekonomiadministration och fakturahantering Erfarenhet av budget- och personalansvar Förståelse och viss kunskap inom relevant lagstiftning inom socialtjänst, gärna inom vård och omsorg. Erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter God kunskap i Excel
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bygga upp och utveckla en ny enhet i en verksamhet som gör verklig skillnad för kommunens invånare. Du blir en del av ett engagerat och kompetent kontor med nära samarbete, god arbetsmiljö och fokus på kvalitet och utveckling. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, möjlighet till distansarbete, flextid, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner som bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
