Enhetschef
2026-04-07
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Om tjänsten
I ditt uppdrag som enhetschef för mottagningen kommer det vara fokus på att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och enhetschefskollegor. Förändringsarbete är en viktig och spännande del i arbetet. Du planerar, leder och utvecklar verksamheten med patienten i fokus utifrån Habilitering & Hälsas mål.
I ditt chefsuppdrag ingår:
Ansvara för enhetens verksamhet och utvecklingsarbete
Ansvara för enhetens ekonomi och budgetarbete
Personal- och arbetsmiljöansvar
Ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom enheten
Driva arbete kring struktur och arbetssätt som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet
Representera enheten i regionala sammanhang och flertal olika forum med samverkansparter
Tillsammans med två chefskollegor driver du det dagliga arbetet på mottagningen i ett samledarskap. Du har personalansvar för drygt 20 medarbetare inom professionerna sjuksköterskor, läkare, dietister och logopeder samt administrativ personal. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och blir en av sju chefer inom vuxenhabilitering i Västra Götaland liksom en del av ledningsgruppen för Habilitering vuxen och Habilitering barn och ungdom. Du kommer att ingå i regionala grupper och ha vissa regionala uppdrag.
Till stöd i arbetet har du förutom kollegor och chef även en administrativ koordinator.
Resor inom regionen förekommer och arbete på annan ort inom Västra Götaland sker vissa dagar i månaden.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor och medarbetare med hög kompetens
Ett variationsrikt arbete med möjlighet att utveckla verksamhet och arbetssätt
Kompetensutveckling utifrån dina och verksamhetens behov
Gemensamma förmåner för alla anställda inom Västra Götalandsregionen
Om oss
Habiliteringen bedriver en specialiserad hälso- och sjukvård med uppdrag att utreda, behandla och följa upp hälsoproblem för personer över 18 år som är relaterade till autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Insatser ges med utgångspunkt från tvärprofessionella team med professionerna arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog och sjuksköterska.
Habilitering Vuxen Göteborg är en av fyra mottagningar i Västra Götaland och har ca 60 medarbetare.
Vi söker en enhetschef som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Om dig
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet inom något av de yrken som finns på mottagningen och gärna med erfarenhet av arbete med habiliteringens målgrupper. Du är en trygg ledare med chefserfarenhet och/eller dokumenterad ledarerfarenhet inom offentlig hälso- och sjukvård, gärna inom habilitering. Du har tidigare erfarenhet av att leda i förändring och utveckla verksamhet med goda resultat. Du har en god samarbetsförmåga som främjar ett arbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. För att lyckas och trivas i rollen har du ett tillitsbaserat ledarskap och en god organisatorisk förmåga, är målinriktad och strukturerad och ser till hela verksamheten. Du är framåtriktad och har vilja och mod att tänka nytt, i samverkan med kollegor och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
I den här processen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor kring dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer eventuellt arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan, senast 22 april!
Publiceringsdatum2026-04-07
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
541 80 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde Kontakt
Carolin Federstedt, Saco carolin.federstedt@vgregion.se 031-7592363 Jobbnummer
9839106