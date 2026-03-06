Enhetschef
Nora kommun / Sjukvårdschefsjobb / Nora
2026-03-06
Nora är en mindre och familjär kommun med cirka 10 700 invånare. Staden är en av Sveriges bäst bevarade trästäder, känd för sina vackra trähus, kullerstensgator och unika kulturmiljöer. Här arbetar du nära både kollegor och invånare, med korta beslutsvägar, god samverkan och ett varmt arbetsklimat. Som medarbetare får du stort utrymme att påverka, utvecklas och bidra till ett socialt arbete där varje insats gör konkret skillnad.
Vuxenenheten tillhör socialförvaltningen i Nora och utgör en av tre enheter inom verksamheten Individ- och familjeomsorgen (IFO). Inom IFO finns även Barn och familj samt Arbetsmarknadsenheten (AME). Övriga verksamheter inom socialförvaltningen är äldreomsorg och funktionshinderområdet.
Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Norabor genom vårt gemensamma uppdrag - att ge stöd, trygghet och insatser som främjar ett hållbart och självständigt liv. Som mindre kommun präglas vårt arbete av nära samverkan, helhetsperspektiv och möjlighet att snabbt hitta lösningar som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vuxenenheten i Nora är en mindre och nära verksamhet där vi arbetar salutogent och med helhetsperspektiv för att stärka vuxna Norabor i sin livssituation. Vi möter personer med stödbehov kopplade till ålder, beroende, samsjuklighet, och annan social problematik och arbetar både med myndighetsutövning och öppenvård.
Som enhetschef ansvarar du för cirka 20 medarbetare som arbetar med vuxna utifrån ekonomiskt bistånd samt bistånd bl a enligt SoL och LSS. Målgruppen är äldre, funktionsnedsatta, individer med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer. Enheten omfattar både myndighetsutövning och utförarverksamhet. Inom utförarverksamheten finns öppenvård och fältverksamhet.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i IFO:s ledningsgrupp. Till ditt stöd finns förste socialsekreterare, ekonom och HR.
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, budget och personal. Arbetet innebär att du i nära dialog med medarbetare och ledning formar, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån mål, uppdrag och riktlinjer. Omvärldsbevakning och säkerställande av att arbetet bedrivs enligt forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet är viktiga delar av uppdraget. Samverkan, både internt i kommunen och externt med andra aktörer, är en central del av arbetet.
Du kommer också att vara delaktig i omställningen till den nya socialtjänstlagen, där 2026 års införande av lagen om aktivitetskrav och samsjuklighetär särskilt viktiga frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning och som har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning. Du har arbetat inom något eller flera av områdena ekonomiskt bistånd, bistånd enligt sol eller LSS. Du har god kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer och regelverk samt har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift.
Du är trygg i din profession, kommunikativ och lyhörd, med förmåga att skapa struktur, leda i förändring och bygga goda relationer. Du trivs med att leda tillsammans, ser samarbete som en styrka och arbetar tillitsbaserat. Erfarenhet av ledarskap, särskilt i politiskt styrd organisation, är meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete, kvalitetsledning, implementering av nya arbetssätt och arbete i verksamhetssystemet Viva.
B-körkort.
Vi söker en person som har ett genuint intresse för socialt arbete, kan navigera i komplexa frågor och skapa engagemang kring förändringsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Verksamhetschef
Johan Prabin johan.prabin@nora.se 058781139 Jobbnummer
