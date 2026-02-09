Enhetschef
2026-02-09
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef för avfall/återvinning med engagemang för hållbar utveckling i norra dalarna.
Nodavas kompetenser formeras inom driftverksamheten i tre enheter: VA-verk, VA-nät och Avfall/återvinning med syfte att skapa bättre förutsättningar för en hållbar kompetensstruktur som har kapacitet att möta framtida utmaningar.
Enheten Avfall/återvinning svarar för insamling och hantering av kommunala avfall samt avfall under kommunalt ansvar. Enheten ska säkerställa ett effektivt och hållbart flöde av avfallsfraktioner från källa till återvinning eller slutlig behandling samt aktivt verka för ökad sortering och minskat avfall.
Känner du engagemang för hållbar utveckling och vill leda enhetens verksamhet i nära samspel med driftledning och medarbetare är detta ett uppdrag för dig.
Dina uppgifter:
Leda, utveckla och följa upp driftverksamhet för avfall/återvinning med ägarnas och kundernas behov i fokus och i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
Medverka aktivt i utveckling av Nodava som bolag och som medlem i driftledningen.
Samskapa utveckling av medarbetarskap mot måluppfyllelse samt verka för hållbar kompetensförsörjning, arbetsmiljö och resursplanering.
Ha budget- och resultatansvar för verksamheten. Ansvara för genomförande och uppföljning av utförda arbeten jämfört med driftbudget, tidplaner och kvalitet.
Identifiera, upphandla och verka för hållbara externa samarbeten som säkerställer en långsiktigt effektiv, flexibel och kundorienterad verksamhet.
Företräda Nodava i kontakt med entreprenörer samt i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån chefsuppdragets ansvarsområden.
Nodava bedriver samhällsviktig verksamhet och avfallsbranschen står inför spännande utmaningar. För det krävs helhetssyn och mycket god förmåga att samverka och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Genom ditt ledarskap skapas goda förutsättningar för engagemang och delaktighet och din ledarstil kommer vara en mycket viktig del i formandet av verksamhetens framgång i att möta kommande utmaningar. Du har erfarenhet av att leda andra och gärna erfarenhet av förändringsledning. Du är stabil, har god självinsikt och ett kommunikativt förhållningssätt kombinerat med hög integritet som skiljer på det personliga och professionella.
Verksamheten ställer höga krav på kvalitet, ständig förbättring och följsamhet till gällande lagkrav. Det är därför en fördel om du har god insikt i lagar och regler inom avfallsområdet, erfarenhet från arbete inom avfall och återvinning samt kunskaper inom ekonomi. Meriterande är erfarenhet av objektupphandlingar av entreprenad.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom verksamhetsområdet eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt. Har du kunskaper inom säkerhet för samhällsviktig verksamhet och krishantering är det meriterande. Goda IT-kunskaper samt intresse för digitaliseringens möjligheter är en viktig förutsättning för att kunna möta digitala utvecklingsbehov i Nodavas verksamheter.
Anställningen innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. En godkänd säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass är ett krav innan anställning.
Din arbetsplats är i Nodavas lokaler i Orsa men du kommer även ha hela norra Dalarna som verksamhetsfält. Då ditt uppdrag innebär resor krävs B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar NODAVA med Randstad. Vi ser fram emot din intresseanmälan innan 2026-02-23. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior recruitment consultant pernilla.keusch@randstad.se
. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan.
Erfarenhet av krishantering.Om företaget
NODAVA AB
I norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för "ett hållbart liv - tillsammans" finns NODAVA AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt kompetensbolag med uppdrag att förvalta och utveckla egendom i form av anläggningar och utrustning för vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Ersättning
