Enhetschef
2026-01-23
Nu söker vi Enhetschef till vår verksamhet i Kristianstad
Vill du bidra till ett inkluderande samhälle där alla människors rätt till delaktighet möjliggörs? Telepass förenklar och förbättrar vardagen för människor som av olika anledningar inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete i en verksamhet som grundar sig på våra värderingar där vi respekterar varandra, bryr oss och tar ansvar.
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där du får kombinera ledarskap med operativt ansvar? Vi söker nu en Enhetschef som vill vara med och säkerställa en effektiv fordons- och förarplanering med hög kvalitet och service.
Om jobbet
Som Enhetschef ansvarar du för att säkerställa att rätt antal fordon och förare finns tillgängliga enligt företagets behov och budget. Du arbetar med daglig uppföljning av förare och nyckeltal kopplade till produktionseffektivitet, service och ekonomi. Genom att analysera data och utfall ger du positiv feedback och konstruktiv återkoppling för att ständigt förbättra resultat, säkerhet och kundnöjdhet. Din närmaste chef är operativa chefen för Telepass Syd.
Enhetschefens ansvarsområden omfattar:
Daglig uppföljning av förare samt nyckeltal för produktionseffektivitet och service
Säkerställa att antal fordon och förare i trafik motsvarar lagd budget
Skapa effektiv bemanningsplanering med scheman och rekrytering av förare
Personalansvar för förargruppen inklusive bl a personalmöten, medarbetarsamtal, rehabilitering
Hantering av reklamationer och rotorsaksanalyser samt utveckling av rutiner och systemstöd
Kontakt med våra uppdragsgivare angående daglig drift
Driva ständiga förbättringar och skapa en positiv arbetsmiljö
Samverkan med lokal facklig part och andra relevanta intressenter
Tjänsten är placerad i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledarskap inom transport- eller logistikbranschen. Du har god analytisk förmåga och har jobbat med att följa upp budget och nyckeltal för produktionseffektivitet och service. Du har god IT-vana och kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel, Power BI och PowerPoint. Du är vidare en kommunikativ och lösningsorienterad ledare som har lätt för att samarbeta. Du trivs i en dynamisk miljö, är nyfiken och flexibel i ditt arbetssätt samt motiveras av att driva förbättringar och utveckla både verksamhet och personal. Du måste ha B-körkort och god lokalkännedom i Kristianstad-området. Vi ser gärna att du har arbetat som förare inom taxi, bud eller distribution.
Vi är Nobina Care - Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans
Telepass AB är en del av Nobina Care, ett affärsområde i Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Telepass ca 1,7 miljoner personresor, framför allt på uppdrag av kommuner och regioner. Genom varumärkena Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans finns Nobina Care representerade bland annat i Skåne, Västernorrland, Västra Götaland och Stockholm. Nobina Care har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Telepass och Nobina Care varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.
Varför Nobina Care?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
