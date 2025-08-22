Engagerad nätverkstekniker
Är du en problemlösare med en passion för nätverk och infrastruktur? Är du den som alltid hittar lösningar när nätet strular? Centric i Göteborg söker vi ständigt skickliga nätverkstekniker till spännande uppdrag i en dynamisk miljö. Vi söker dig som vill vara en del av vårt nätverk av framstående konsulter!
Som konsult på Centric så får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I arbetet som nätverkstekniker kommer du att delta i design, implementering och underhåll av nätverkslösningar - ofta med stöd och vägledning av erfarna kollegor. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar felsökning och problemlösning i nätverksmiljöer samt arbete med brandväggar, routing och switchteknik för att säkerställa en stabil och säker nätverksinfrastruktur. Arbetet erbjuder flexibilitet och kan ibland innebära resor. Du kan också komma att medverka i projekt där nätverksinfrastruktur spelar en central roll, och där ditt arbete bidrar till hög prestanda, säkerhet och tillförlitlighet i systemen.
Rollen som nätverkstekniker hos oss på Centric erbjuder en spännande karriärväg med stora möjligheter att växa i en dynamisk och stödjande miljö, där du får arbeta med varierande och utvecklande uppgifter som bidrar till din professionella utveckling.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
•
Minst ett års erfarenhet av arbete som nätverkstekniker.
•
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
•
Erfarenhet av nätverksinfrastruktur, inklusive LAN/WAN, Wi-Fi, VPN och relaterade teknologier.
•
Goda kunskaper inom nätverksutrustning, gärna med fokus på Ciscoprodukter.
•
Erfarenhet av nätverkssäkerhet och konfiguration av brandväggar.
•
Kunskap eller erfarenhet av Linux-miljöer.
Meriterande:
•
Avklarad högskole/yrkesutbildning- inriktning Nätverk- och IT-säkerhet.
•
Certifieringar som CCNA, CCNP eller motsvarande.
Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
