Energy Balance söker solcellsmontör
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Jönköping
, Kalmar
Vi är ett växande företag med fokus på moderna energilösningar som solceller och batterilager, men vi arbetar också med traditionella elinstallationer. Vi arbetar med hög kvalitet, säkerhet och god service, och erbjuder en arbetsmiljö där erfarenhet och initiativkraft värderas högt. Vi söker nu en behovsanställd solcellsmontör i Stockholm som vid behov kan hjälpa oss.
Som behovsanställd är dina arbetsuppgifter hos oss:
Montering av solceller
Kabeldragning
Div annat i samband med solcellsmontage
Vi söker dig som har
Erfarenhet inom branschen
Fallskyddsutbildning
Förmåga att arbeta i ett team mot gemensamma mål
Noggrannhet, ansvarstagande och hög servicekänsla
En inställning där du har möjlighet att rycka in när det behövs
Möjlighet att resa en del i jobbet Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@energybalance.se
senast 15/11.
Märk mailet med ansökan med: Solcellsmontör
Vi behandlar ansökningarna löpande - skicka gärna din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
