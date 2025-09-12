Energisk och glad 27-åring söker engagerad assistent!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en positiv och livsglad tjej på 27 år som bor i en trivsam lägenhet mitt i Mölnlycke centrum. På grund av autism och intellektuell funktionsnedsättning har jag personlig assistans i min vardag. Som assistent hos mig använder du bildstöd för att kommunicera, vilket är ett viktigt verktyg i vårt samarbete.Jag är oftast glad, full av energi och tycker om att hitta på saker - särskilt att promenera, fika, dansa, lyssna på musik och träffa hästar.
Vem är du?
Du får gärna vara lugn, ansvarsfull och pedagogisk. Det är fördel om du har tidigare erfarenhet av autism.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Jag söker dig som kan jobba hos mig ca 5-6 arbetspass per månad med *arbetstid kl 15.00-09.00 (sovande jour). Det är varierade veckodagar som du arbetar, antingen tis, ons, tors eller fre.
• Onsdagspassen är arbetstiden 20-08.
Tjänstens tillträde är omgående. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permananet uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2061
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9506061